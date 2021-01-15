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مرأة

هذا اللقاح آمن على الأطفال ضد كورونا.. ما هو؟

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:30 م
هذا اللقاح آمن تماما
هذا اللقاح آمن تماما على الأطفال ضد فيروس كورونا
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آية التيجي
كشف مجموعة من العلماء الصينيين في الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لـ شركة سينوفارم، أن لقاح فيروس كورونا سينوفارم آمن على الأطفال والقصّر في الفئة العمرية بين 3 أعوام و17 عاما، على أساس بيانات سريرية حصلت عليها الشركة.

وقال يانغ شياو مينغ، رئيس المجموعة لوكالة أنباء الصين الجديدة، إنه من الضروري متابعة الأطفال بين 3 إلى 5 أعوام عن قرب بعناية أثناء التطعيم لقاح سينوفارم، لأن نظامهم المناعي لا يزال في طور النمو، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وطورت المجموعة لقاحين لمرض كوفيد-19 في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وحصلا على تصريح بالاستخدام الطارئ لـ لقاح سينوفارم، ويجري إعطاؤهما لمجموعات محدودة تضم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

ويعمل لقاح سينوفارم بمادة كيميائية تسمى بيتا بروبيولاكتون، والتي تقوم بتعطيل فيروس كورونا عن طريق الارتباط بجيناتها، ولم يعد بإمكان فيروسات كورونا المعطلة من التكاثر.

وأفاد الباحثون، أنه بمجرد دخول اللقاح إلى الجسم، يتم ابتلاع بعض الفيروسات المعطلة بواسطة نوع من الخلايا المناعية، وتمزق الخلية المناعية الفيروس التاجي وتعرض بعض شظاياه على سطحها، ويمكن أن تساعد في تجنيد الخلايا المناعية الأخرى للاستجابة للقاح وإنتاج أجسام مضادة.
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