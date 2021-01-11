الصحة الأردنية: لقاح سينوفارم آمن بنسبة 90% لمنع الإصابة بـ كورونا.. فيديو

قال الأمين العام وزارة الصحة الأردنية ومسئول ملف كورونا، وائل الهياجنة، إنه بداية من يوم الأربعاء القادم سيبدأ تطعيم المواطنين الأردنيين والمقيمين بلقاحين سينوفارم وفايزر المضادين لفيروس كورونا.





وأوضح وائل الهياجنة خلال مداخلة هاتفية فى برنامج " الحكاية "مع عمرو أديب ، أن هناك نظام وخطة موضوعة لتلقى المواطنين اللقاحين ، متابعًا أن هناك الكثير من التشكيك والشائعات بشأن اللقاحات قللت من نسبة تسجيل المواطنين لتلقى اللقاح.





وأضاف أن الأردن تسلمت حوالى 150 ألف كدفعة أولى من لقاح سينوفارم لعلاج فيروس كورونا ومن المتوقع أن يصل ما لايقل عن 250 ألف جرعة بنهاية الربع الأول من عام 2021، قائلا: نطمح أن نطعم مالا يقل عن 20% من الشعب الأردنى على الأقل حتى نستطيع أن نصل إلى مناعة معينة.





وأشار وائل الهياجنة إلى أنه تم إجراء تجارب سريرية على اللقاح الصينى "سينوفارم" بالتعاون مع الإمارات ولم يكن هناك أى مضاعفات له، منوهًا إلى أن النتائج أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 80% وقد تصل إلى 90 % فى منع الإصابة بالكورونا وأن مأمونيته عالية ولا توجد مضاعفات جانبية له.