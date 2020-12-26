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توك شو

جمال شعبان: لو قدامي لقاحي سينوفارم وفايزر "هاخد الصيني".. فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:35 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إن المنابر الاعلامية المصرية، يجب ان تكون وسيلة لتنوير وتعليم الناس كيفية الوقاية من الأمراض، مؤكدا أن الوقاية تغني عن العلاج، ومن أهم أسباب الوقاية؛ هي المناعة.

وأضاف شعبان خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن مناعة الإنسان عبارة عن منهج حياة والذى يفيد في الوقاية من أمراض القلب يفيد في الوقاية من فيروس كورونا و تداعيات فيروس كورونا مؤكدا علي اهمية الغذاء الصحي السليم والنوم لفترات طويلة .

واوضح شعبان ، ان نقص فيتامين "د" يشكل خطورة علي الجميع بسبب عدم تعرض الناس الي الشمس ويجب ان يكون لكل انسان حصة سليمة من الشمس لتقوية فيتامين "د" ويجب الامتناع عن التدخين والكحوليات .

وتابع شعبان ، أن الإصابة بفيروس كورونا تؤثر علي العملية الجنسية بسبب اصابة الاوعية الدموية لافتا الي ان اللقاح الصيني والامريكي اذا توافرا سوف اتلقي اللقاح الصيني .

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