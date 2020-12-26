جمال شعبان: لو قدامي لقاحي سينوفارم وفايزر "هاخد الصيني".. فيديو

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إن المنابر الاعلامية المصرية، يجب ان تكون وسيلة لتنوير وتعليم الناس كيفية الوقاية من الأمراض ، مؤكدا أن الوقاية تغني عن العلاج ، ومن أهم أسباب الوقاية؛ هي المناعة.





وأضاف شعبان خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، أن مناعة الإنسان عبارة عن منهج حياة والذى يفيد في الوقاية من أمراض القلب يفيد في الوقاية من فيروس كورونا و تداعيات فيروس كورونا مؤكدا علي اهمية الغذاء الصحي السليم والنوم لفترات طويلة .





واوضح شعبان ، ان نقص فيتامين "د" يشكل خطورة علي الجميع بسبب عدم تعرض الناس الي الشمس ويجب ان يكون لكل انسان حصة سليمة من الشمس لتقوية فيتامين "د" ويجب الامتناع عن التدخين والكحوليات .





وتابع شعبان ، أن الإصابة بفيروس كورونا تؤثر علي العملية الجنسية بسبب اصابة الاوعية الدموية لافتا الي ان اللقاح الصيني والامريكي اذا توافرا سوف اتلقي اللقاح الصيني .