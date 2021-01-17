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توك شو

ما هو مشروع "صواري" وعوائد الاستفادة على محافظة الإسكندرية من المشروع؟

الأحد 17/يناير/2021 - 01:32 م
مشروع صوارى
مشروع صوارى
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ريهام فيكتور
قال المهندس أيمن البزاوى، المشرف على مشروع صوارى، إن المشروع بمثابة نقلة لمحافظ الإسكندرية وهو مواجهة لبحيرة مريوط، منوهًا إلى أن تم التخطيط لإنشاء 64 برجا سكنيا وبدروم مجمعا و12 دورا متكررا.

وأضاف المهندس، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه تم البدء  التنفيذ بالفعل فى المرحلة الأولى وتم الانتهاء بنسبة 100% من الخوازيق.

وأشار  إلى أن نسبة تنفيذ المشروع وصلت إلى 15% بتكلفة اجمالية 5 مليارات و800 مليون ، وجار تنفيذ 310 فيلات بمساحات مختلفة.

وتابع المشرف على مشروع صواري، أنه مشروع استثمارى وأرباحه يتم من خلالها استكمال الوحدات الاجتماعية وتوفيرها، موضحًا أنه تم  إزالة المخلفات من تلك المنطقة وتحويلها من مقلب إلى تجمع عمراني.

وأكد  أن عملية الحجز بدأت فى المرحلة الثانية  للعمارات والمرحلة الأولى للفيلات ، وانتهاء العمارات فى 30/6/2023 ،بالنسبة للفيلات تنتهى 30/6/2022 .
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