آداب حلوان تحدد شروط القبول فى الدراسات العليا

تستعد كلية جامعة حلوان ، فى استقبال طلبات الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم وعمل دراسات عليا ، من خلال كليات جامعة حلوان العديدة والمختلفة ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتوراه مها حسنى القائم بعمل عميد كلية الآداب .
وكشف مسؤول شئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب بجامعة حلوان ، ل صدى البلد عن شروط القبول فى اقسام كلية الآداب المختلفة، وقد جاءت الشروط كالأتى:
- قسم علوم مسرح :
. اجتياز الامتحان التحريري
. اجتياز الامتحان الشفوي
. اجتياز المقابلة الشخصية
- قسم اللغة الفرنسية :
. اجتياز الامتحان التحريري
. اجتياز الامتحان الشفوي
- قسم اللغة الإنجليزية وآدابها :
. اجتياز الامتحان التحريري
. اجتياز الامتحان الشفوي
- قسم المكتبات والمعلومات :
. اجتياز الامتحان التحريري
. اجتياز المقابلة الشخصية
- قسم علم النفس :
. اجتياز المقابلة الشخصية
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. اجتياز المقابلة الشخصية
- قسم الجغرافيا :
. اجتياز المقابلة الشخصية
- قسم اللغة الإيطالية :
. اجتياز المقابلة الشخصية
- قسم اللغة العربية :
. اجتياز المقابلة الشخصية
- قسم اللغات الشرقية :
. ليس لدية أي شروط
- قسم الآثار والحضارة :
. ليس لدية أي شروط
- قسم الفلسفة :
لا يقل العدد عن ثلاث طلاب
وقد اعلن أن انه قد تقرر فتح باب التقديم الالتحاق بالدراسات العليا بمراحلها الثلاث ( دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق ٧ فبراير ٢٠٢١ .
واضاف أن نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتسهيلا على الباحثين قد تقرر أن يكون التقديم إلكترونيا من خلال البريد الإلكتروني وهو :
[email protected]
ويتم بعد ملئ استمارة الالتحاق ورفع الشهادات والأوراق المطلوبة يتم عمل اكواد الطلاب الذين تقدموا وايستوفوا الإجراءات يتم إرسال كود علي الايميل الخاص بالباحث .