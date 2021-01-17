ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

آداب حلوان تحدد شروط القبول فى الدراسات العليا

الأحد 17/يناير/2021 - 04:14 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
إسلام خالد

تستعد كلية جامعة حلوان ، فى استقبال طلبات الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم وعمل دراسات عليا ، من خلال كليات جامعة حلوان العديدة والمختلفة ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتوراه مها حسنى القائم بعمل عميد كلية الآداب .

وكشف مسؤول شئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب بجامعة حلوان ، ل صدى البلد عن شروط القبول فى اقسام كلية الآداب المختلفة، وقد جاءت الشروط كالأتى:

- قسم علوم مسرح :
. اجتياز الامتحان التحريري
. اجتياز الامتحان الشفوي
. اجتياز المقابلة الشخصية

- قسم اللغة الفرنسية :
 . اجتياز الامتحان التحريري
. اجتياز الامتحان الشفوي

- قسم اللغة الإنجليزية وآدابها :
 . اجتياز الامتحان التحريري
. اجتياز الامتحان الشفوي

- قسم المكتبات والمعلومات :
 . اجتياز الامتحان التحريري
. اجتياز المقابلة الشخصية

- قسم علم النفس :
 . اجتياز المقابلة الشخصية

اقرأ أيضا:  نائب وزير التعليم العالي يتفقد المشروعات القومية بجامعة أسوان.. شاهد

- قسم الاجتماع : 

. اجتياز المقابلة الشخصية

- قسم الجغرافيا :
 . اجتياز المقابلة الشخصية

- قسم اللغة الإيطالية :
 . اجتياز المقابلة الشخصية

- قسم اللغة العربية :
 . اجتياز المقابلة الشخصية

- قسم اللغات الشرقية :
 . ليس لدية أي شروط

- قسم الآثار والحضارة :
. ليس لدية أي شروط

- قسم الفلسفة :
 لا يقل العدد عن ثلاث طلاب

وقد اعلن أن انه قد تقرر فتح باب التقديم الالتحاق بالدراسات العليا بمراحلها الثلاث ( دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق ٧ فبراير ٢٠٢١ .



واضاف أن نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتسهيلا على الباحثين قد تقرر أن يكون التقديم إلكترونيا من خلال البريد الإلكتروني وهو :
[email protected]

ويتم بعد ملئ استمارة الالتحاق ورفع الشهادات والأوراق المطلوبة يتم عمل اكواد الطلاب الذين تقدموا وايستوفوا الإجراءات يتم إرسال كود علي الايميل الخاص بالباحث .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن أقسام كلية الآداب

جامعة حلوان تستعد لاستقبال الراغبين في التقديم للدراسات العليا.. تفاصيل

اتحاد طلاب تربية حلوان يبدأ في التعريف بالأنشطة الطلابية الصيفية.. وعميد علوم يشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية.. والجامعة توضح طرق التقديم للدراسات العليا

ترشيحاتنا

بسبب حركة استفزازية من حماتها.. زوجة تطلب الطلاق بعد 30 دقيقة من إعلان زواجها

سب ريهام سعيد.. رفض استشكال سما المصري على حبسها 6 أشهر

احذر .. 4000 جنيه غرامة تجاوز السرعة في قانون المرور الجديد

حلم الغندور الكبير.. 3 مؤشرات تفتح باب انتقال رمضان صبحي للزمالك

بقيمة 9000 جنيه.. الجريدة الرسمية تنشر قرار موافقة وزير الدفاع الحصول على مسدس أردني

خلطة موسيمانى.. تغييرات جديدة فى تشكيل الأهلى أمام البنك الأهلي اليوم

Advertisements

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة المرابطون الإرهابية

قبل شراء شقة.. تعرف على إجراءات البيع ونقل الملكية بالشهر العقارى

احذر .. 4000 جنيه غرامة تجاوز السرعة في قانون المرور الجديد

بسبب حركة استفزازية من حماتها.. زوجة تطلب الطلاق بعد 30 دقيقة من إعلان زواجها

حقيقة دوي انفجار سُمِع في الدقهلية

شعبة الدخان: المستهلك لن يتحمل أعباء تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى

حلم الغندور الكبير.. 3 مؤشرات تفتح باب انتقال رمضان صبحي للزمالك

بعد فشل احتراف مصطفى محمد.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك خلال ساعات

إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

سقوط جوارديولا العرب .. رضا عبدالعال يغرق فى بئر الفشل مع طنطا وإقالته مطلب جماهيري

أستاذ أمراض صدرية: حالة واحدة تؤكد إصابة الشخص بـ كورونا .. تعرف عليها

سب ريهام سعيد.. رفض استشكال سما المصري على حبسها 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتل كوفي.. شاهد سيارة تقدم البهجة في كوب قهوة

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية