آداب حلوان تحدد شروط القبول فى الدراسات العليا

تستعد كلية جامعة حلوان ، فى استقبال طلبات الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم وعمل دراسات عليا ، من خلال كليات جامعة حلوان العديدة والمختلفة ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتوراه مها حسنى القائم بعمل عميد كلية الآداب .

وكشف مسؤول شئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب بجامعة حلوان ، ل صدى البلد عن شروط القبول فى اقسام كلية الآداب المختلفة، وقد جاءت الشروط كالأتى:

- قسم علوم مسرح :

. اجتياز الامتحان التحريري

. اجتياز الامتحان الشفوي

. اجتياز المقابلة الشخصية

- قسم اللغة الفرنسية :

. اجتياز الامتحان التحريري

. اجتياز الامتحان الشفوي

- قسم اللغة الإنجليزية وآدابها :

. اجتياز الامتحان التحريري

. اجتياز الامتحان الشفوي

- قسم المكتبات والمعلومات :

. اجتياز الامتحان التحريري

. اجتياز المقابلة الشخصية

- قسم علم النفس :

. اجتياز المقابلة الشخصية

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- قسم الاجتماع :

. اجتياز المقابلة الشخصية

- قسم الجغرافيا :

. اجتياز المقابلة الشخصية

- قسم اللغة الإيطالية :

. اجتياز المقابلة الشخصية

- قسم اللغة العربية :

. اجتياز المقابلة الشخصية

- قسم اللغات الشرقية :

. ليس لدية أي شروط

- قسم الآثار والحضارة :

. ليس لدية أي شروط

- قسم الفلسفة :

لا يقل العدد عن ثلاث طلاب

وقد اعلن أن انه قد تقرر فتح باب التقديم الالتحاق بالدراسات العليا بمراحلها الثلاث ( دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق ٧ فبراير ٢٠٢١ .











واضاف أن نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتسهيلا على الباحثين قد تقرر أن يكون التقديم إلكترونيا من خلال البريد الإلكتروني وهو :

[email protected]

ويتم بعد ملئ استمارة الالتحاق ورفع الشهادات والأوراق المطلوبة يتم عمل اكواد الطلاب الذين تقدموا وايستوفوا الإجراءات يتم إرسال كود علي الايميل الخاص بالباحث .

