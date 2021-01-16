نائب وزير التعليم العالي يتفقد المشروعات القومية بجامعة أسوان.. شاهد

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بأنه في إطار إهتمام الدولة بالجامعات المصرية والتطوير الذي تشهده جامعة أسوان والمستشفي الجامعي فقد إستقبلت الجامعة الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القوميه وشملت الزيارة تفقد المشروعات القومية وحجم الأعمال التي تتم على قدم وساق بجامعة أسوان بالحرم الجامعي بصحاري على مساحة 400 فدان منها المبني الإداري الجديد وإستاد جامعة أسوان الرياضي ومجموعة الملاعب الرياضية متعددة الأغراض وحمام سباحة الأولمبي وملاعب الكرة الشاطئية.





كما تم تطوير معامل كلية العلوم والجراج الجديد وورش الصيانة للسيارات الجامعة والمسرح الصيفي والشتوي واعمال البنية التحتية واعادة رسم وتخطيط الطرق الداخلية بالحرم بصحاري .









وقد زار الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة والدكتورأنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية الحرم الجامعي الجديد بمدينة أسوان الجديدة للمتابعة تنفيذ المشروعات الإنشائية والقومية التي تتم على قدم وساق بفرع الجامعة بمدينة أسوان الجديدة والتي تضم 9 مباني على مساحة 98.5 فدان والتي تضم مباني كلية الآداب ، والحقوق ، ودار العلوم ، والتمريض ، والطب ، والسياحة والفنادق ، وكلية اللغات والترجمة ، والأثار ، والتجارة ، بجانب المنشآت الطبية الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بأسوان الجديدة والتي جاري تنفيذها.







وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أن الزيارة شملت تفقد التطوير الشامل بالمستشفي الجامعي باسوان بإضافة حوالى 300 سرير وذلك بإضافة العديد من غرف العمليات والعناية المركزة والخدمات الطبية الأخرى ، والتي تم تنفيذ 85 % من مشروع إنشاء مستشفى الباطنة ، وتتكون مستشفى الباطنة من 5 طوابق تضم المستشفى 150 سرير موزع بأقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعى.





وأضاف أحمد غلاب بأن الزيارة شملت تفقد أيضًا مشروع إنشاء مستشفى الاستقبال والطوارئ والتي تتكون مستشفى الاستقبال والطوارئ من بدروم من 4 طوابق ومطعم مركزي وصالات للطعام وغرف تعقيم ومغاسل مركزية وتطوير أقسام العظام والباطنة والمسالك البولية حيث ستضم 150 سرير آخر بأقسام العمليات الجراحية وطوارئ الإصابات والعناية المركزة والأشعة والمعامل.





وتابع غلاب بأن المستشفى الجامعى تستقبل أكثر من حوالى 1400 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ يوميا.وإجراء 2500 عملية جراحية متنوعة شهريًا.تصل السعة السريرية الحالية إلى 415 سرير.وسيتم إضافة 75 % من السعة السريرية بعد إنهاء مشروعات التوسع الحالية حيث شملت الزيارة تفقد القسم الجديد للغسيل الكلوى بطاقة 56 ماكينة تغطى تقديم الخدمة العلاجية للمرضى خلال الفترة الحالية.





وأقرأ أيضًا :ورافق الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير التعليم العالي للمشروعات القومية أثناء الزيارة الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعي ، والدكتور محمد زكريا عبد الحميد المستشار الهندسي للجامعة ، والدكتور عصام أبو المجد مدير الشؤن المركزية والطبية بالمستشفي الجامعي ، وحسين عبداللطيف أمين عام الجامعة .