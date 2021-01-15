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تعليم

جامعة أسوان: بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات.. صور

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:32 م
الدكتور أحمد غلاب
الدكتور أحمد غلاب يوقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف
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شاذلى عبد الفتاح
أوضح الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بأن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف بحضور الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأشار الدكتور أحمد غلاب فى تصريحات خاصة إلى أن البروتوكول يهدف إلى تدريب الأئمة والواعظات من أجل تأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية ومختلف القضايا الدينية الراهنة.

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وأضاف أحمد غلاب أنه تضمن توقيع البروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان بشأن تدريب الأئمة والواعظات لزيادة الوعي والتثقيف تجاه القضايا الراهنة في عدة مجالات منها في علوم اللغة العربية ومجالاتها في علوم علم النفس وفي مهارات التواصل وفن الإلقاء وشمل البرتوكول كليات الآداب ودار العلوم والخدمة الاجتماعية والطب.

وأشار غلاب إلي أنه تم الاتفاق بين الطرفين علي فتح باب  التسجيل للماجستير والدكتوراة بالجامعة للأئمة والواعظات علي أن تتحمل وزارة الأوقاف المصروفات الدراسية ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة باللائمة والواعظات وتطوير الخطاب الديني ومحاربة الأفكار الهدامة.

وتشهد محافظة أسوان خلال هذه الأيام الذكرى الـ 50 لافتتاح السد العالى 15 يناير 1971، وهو الذى يواكب العيد القومى للمحافظة، والسد العالى أو سد أسوان، هو أحد أعظم مشروعات السدود فى العالم خلال القرن العشرين، وأنشئ فى عهد جمال عبد الناصر بمساعدة الاتحاد السوفيتى آنذاك، بعد رفض البنك الدولى تمويل بناء السد، للمساهمة فى التحكم على تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل والاستفادة الزراعية والاقتصادية والعمرانية والصناعية منه.

وبدأ بناء السد فى عام 1960 وقد قدرت التكلفة الإجمالية بمليار دولار، وأكمل بناؤه فى 1968، وثبّت آخر 12 مولد كهربائى فى 1970 وافتتح السد رسميًا فى عام 1971، بحضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
جامعة أسوان: بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات.. صور
جامعة أسوان: بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات.. صور
جامعة أسوان: بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات.. صور
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