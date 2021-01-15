جامعة أسوان: بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات.. صور

أوضح الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بأن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف بحضور الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.





وأشار الدكتور أحمد غلاب فى تصريحات خاصة إلى أن البروتوكول يهدف إلى تدريب الأئمة والواعظات من أجل تأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية ومختلف القضايا الدينية الراهنة.





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وأضاف أحمد غلاب أنه تضمن توقيع البروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان بشأن تدريب الأئمة والواعظات لزيادة الوعي والتثقيف تجاه القضايا الراهنة في عدة مجالات منها في علوم اللغة العربية ومجالاتها في علوم علم النفس وفي مهارات التواصل وفن الإلقاء وشمل البرتوكول كليات الآداب ودار العلوم والخدمة الاجتماعية والطب.





وأشار غلاب إلي أنه تم الاتفاق بين الطرفين علي فتح باب التسجيل للماجستير والدكتوراة بالجامعة للأئمة والواعظات علي أن تتحمل وزارة الأوقاف المصروفات الدراسية ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة باللائمة والواعظات وتطوير الخطاب الديني ومحاربة الأفكار الهدامة.