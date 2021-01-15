السياحة: QR code لتحويل الزائر على صفحة معبد إيزيس إلى موقع الوزارة



قالت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية إنه تم عمل QR code لتحويل الزائر على صفحة معبد إيزيس بأسوان على الموقع الإلكتروني للوزارة للتعرف على مزيد من المعلومات والصور عنه.





وأضافت مساعدة وزير السياحة والآثار على هامش افتتاح أعمال تطوير معبد ايزيس بأسوان اليوم، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير الخدمات السياحة بالمعبد حيث تم وضع لوحات تفسيرية وإرشادية وخريطة بالمقاصد السياحية بالمحافظة ولوحات بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير مطوية عن المعبد باللغتين العربية والإنجليزية.





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وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، افتتحا معبد إيزيس بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية به لتحسين تجربة الزيارة والخدمات المقدمة.





وحضر الافتتاح، الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أيمن عشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الاعلى للآثار، والسيد عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، وممثلى غرفة المنشآت الفندقية.



