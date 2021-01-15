السياحة: QR code لتحويل الزائر على صفحة معبد إيزيس إلى موقع الوزارة

قالت إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية إنه تم عمل QR code لتحويل الزائر على صفحة معبد إيزيس بأسوان على الموقع الإلكتروني للوزارة للتعرف على مزيد من المعلومات والصور عنه.
وأضافت مساعدة وزير السياحة والآثار على هامش افتتاح أعمال تطوير معبد ايزيس بأسوان اليوم، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير الخدمات السياحة بالمعبد حيث تم وضع لوحات تفسيرية وإرشادية وخريطة بالمقاصد السياحية بالمحافظة ولوحات بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير مطوية عن المعبد باللغتين العربية والإنجليزية.
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وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، افتتحا معبد إيزيس بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية به لتحسين تجربة الزيارة والخدمات المقدمة.
وحضر الافتتاح، الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أيمن عشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الاعلى للآثار، والسيد عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، وممثلى غرفة المنشآت الفندقية.
فيما قال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بأن معبد إيزيس المفتتح اليوم بأسوان، تم اكتشافه عام 1871م ويبلغ طوله حوالى 19م، وشيده الملك بطليموس الثالث لعبادة الهه ايزيس وثالوث أسوان، ولم يكتمل بنائه، بُنى من الحجر الرملى وله بابان، الباب الرئيسى متوج بحلية يعلوها قرص الشمس المجنح ندخل منه إلى صالة يفتح عليها ثلاث حجرات، وفى الجدار الشرقى من الحجرة الوسطى ”قدس الأقداس“ نقشت بعض المناظر الخاصة بتقديم القرابين.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، أعمال ترميم وتطوير معبد إيزيس، بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وذلك فى إطار احتفال أسوان بعيدها القومى والذى يتواكب مع اليوبيل الذهبى لافتتاح السد العالى.
وأشار مصطفى وزيرى بأنه أعمال الترميم فى معبد إيزيس شملت ترميم الأرضيات والعواميد وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش ووضع نوافذ سلك لعدم دخول الطيور مرة أخرى، هذا بالإضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة على مدخل قدس الأقداس، وإزالة السناج الموجودة بسقفها، كما تم تنظيف الرسوم والألوان الموجودة على مدخل المعبد والباب الجانبي، وصيانة موائد القرابين الموجودة بصالة الأعمدة، كما تضمنت تحديد مسار للزيارة بداية من دخول المعبد وحتى نهايته، ووضع وتركيب نظام إضاءة حديث يعمل على إظهار الجوانب الجمالية الفريدة للأثر بما لا يؤثر عليه.
وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المجلس الأعلى للآثار قام بعمل مجموعة من المجسات والحفائر، شملت منطقة قدس الأقداس بعمق ٢م، وصالة المعبد والتى عثر بها على آوانى فخارية صغيرة، كما تمت أعمال حفائر فى الجانب الشمالى الغربى من فناء المعبد أسفرت عن وجود بعض الجدران من الطوب الأحمر.