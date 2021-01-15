بروتوكول بين الأوقاف وجامعة أسوان لتدريب الأئمة وتحمل نفقات الماجستير والدكتوراة.. شاهد

وقع الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بروتوكول تعاون بين الجهتين.





حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.





ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ برامج تدريب الأئمة بالجامعة فى مجالات اللغة العربية، والإرشاد النفسي، وعلم الاجتماع ، ومهارات التواصل الإعلامى.













كما تم الاتفاق كذلك على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بجامعة أسوان، حيث تكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة، بحيث تخفض جامعة أسوان مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التى تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%، وتتحمل وزارة الأوقاف 50%، ولا يتحمل الدارس أى تكاليف دراسية مادام مستمرًا فى دراسته دون رسوب فى أى من سنوات الدراسة، وأن تعثر تحمل نفقات نفسه فى الأعوام التالية.





ويأتى ذلك لجميع أئمة أسوان دون التقيد بعدد ، فعلى من يرغب من أئمة أسوان فى التسجيل لهذه المنح تسجيل اسمه فى الاستمارة المعدة لذلك بالإدارة التابع لها بداية من الثلاثاء 19 يناير 2021 .









وكانت قد واصلت محافظة أسوان تنظيم العديد من الفعاليات بمناسبة العيد القومى للمحافظة والذي يتواكب اليوبيل الذهبى لإفتتاح السد العالى ، ومرور 50 عام على هذا المشروع القومى العملاق والذي يمثل أعظم مشروع فى القرن العشرين.





وفى هذا الإطار شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وأهالى المحافظة العيد القومى.





وقد قام الدكتور محمد مختار جمعة واللواء أشرف عطية ، وأيضًا الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بحضور ختام فعاليات الدورة التثقيفية للأئمة والتى تهدف إلى تأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية ومختلف القضايا الدينية الراهنة.





وفى ختام فعاليات الدورة التثقفية تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان بشأن تدريب الأئمة والواعظات.





وعقب ذلك قام وزير الأوقاف بإلقاء خطبة الجمعة بعنوان " فريضة الزكاه وأثارها في تحقيق التوازن المجتمعي " من داخل أروقه المسجد الجامع بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بالإضافة إلى لفيف من القيادات الجامعية والأمنية والدينية والتنفيذية والمجتمعية.





و أكد الدكتور محمد مختار في الخطبة على أهمية الألتزام بفريضة الزكاة بإعتبارها أحد أركان الإسلام الخمسة وأثرها فى تحقيق التوازن المجتمعى من خلال سد حوائج الفقراء والمحتاجين وتفريج كربهم وخاصة وقت الأزمات والجوائح.





ولفت وزير الأوقاف إلى أنه يستحب أخراج الزكاة عند الكروب والشدائد وتدبير العلاج واللقاحات للفقراء.





ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية الشكر للدكتور محمد مختار جمعه لحرصه المستمر على مشاركة أهالى المحافظة بالعيد القومى ، بجانب الجهود المتواصلة التى تقدمها الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التى تعود بالخير والنفع على المواطن الأسوانى ، فضلًا عن دورها الهام فى التوسع لإنشاء وعمارة المساجد ودور العبادة حيث شهدت المحافظة خلال الفترة الأخيرة إفتتاح 18 مسجد بمختلف القرى والمدن.





كما أشاد محافظ أسوان بالجهود المتواصلة لوزارة الأوقاف وحرصها المستمر على تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية وغيرها من الأنشطة التى تهدف إلى مواكبة التطور وتساهم فى تجديد الخطاب الدينى ونشر تعاليم الدين الوسطية والسمحة وتحقيق السلام والتعايش السلمى بين جميع أطياف المجتمع المصرى الأصيل .





وكان قد أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يجوز إخراج الزكاة لتوفير اللقاحات للفقراء والمساكين وهذا من أولى الأولويات للزكاة، مستائلا أنه إلا لم يتراحم الناس فى وقت الشدائد فمتى يتراحمون.