أسوان تحتفل بالعيد القومى واليوبيل الذهبى للسد العالى.. إطلاق مبادرة شتى فى مصر لتنشيط السياحة.. تطوير وترميم معبد إيزيس.. والعناني يلتقي أصحاب الحرف التراثية

*جولة تفقدية لطمأنة أصحاب الحرف وأصحاب البازرات السياحية

*إستعراض خطة التطوير التى تنفذها الوزارة بالتنسيق مع محافظة أسوان





أسوان فى ثوبها الجديد تشهد ملحمة وطنية من التطوير والتجميل خلال الفترة الحالية والتى تتواكب مع الذكرى الـ 50 واليوبيل الذهبى لإفتتاح مشروع السد العالى، والعيد القومى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية للقارة السمراء.







وفى هذا الإطار قام وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العنانى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بزيارة أسوان فى عيدها القومى حيث رافقهم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.





وقال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار: نحتفل اليوم مع شعب أسوان بالعيد القومى للمحافظة واليوبيل الذهبى لإنشاء السد العالى سبب نهضة ورخاء مصر.





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وأضاف العنانى: نعلن اليوم من أسوان إنطلاق مبادرة شتى فى مصر ونحن حريصون على إنطلاق المبادرة من الجنوب إلى محافظات مصر للاستفادة من المبادرة الرائدة لانعاش السياحة الداخلية المصرية.





وأشار خالد العنانى إلى أنه قام بجولة تفقدية مساء أمس برفقة الوزير الأوقاف محمد مختار جمعة ، واللواء أشرف عطيه محافظ أسوان لطمئنة أصحاب الحرف وأصحاب البازرات السياحية ومحال البيع العيديات السياحية بأن الحكومة تقف بجانبهم من خلال هذه المبادرة التى تم إطلاقها بإعتبارهم من اكثر الفئات التم تأثرت فى ظل ازمة كورونا من مارس الماضى حيث أستمعنا إلى لمطالبهم ووعدنا بتنفيذها .





وأضاف خالد العنانى أنه تم إستعراض خطة التطوير التى تنفذها الوزارة بالتنسيق مع محافظة أسوان وعدد من الجهات المعنية والتى شملت تطوير الممشى السياحى بالسوق القديم وميدان المحطة وحديقة درة النيل، وتم سرد شرح تفصيلى لمبادرة شتى فى مصر والتى تستهدف انعاش الاسواق السياحية فى ظل المنح التى تقدمها الدولة من تخفيضات فى أسعار تذاكر الطيران الداخلى وتخفيض فى اسعار الفنادق المشاركة فى المبادرة.





ووجه العنانى دعوة للمواطنين من مختلف ربوع مصر للاستفادة من المبادرة والمميزات التى تتيحها شركات الطيران والفنادق العائمة والثابتة خلال هذه الفترة حيث تم تخفيض اسعار تذاكر الطيران ل50% شملت من القاهرة إلى الاقصر 1500 جنيه ذهاب وعودة ومن القاهرة لشرم الشيخ وطابا واسوان والغردقة ذهاب وعودة 1800 جنيه مطالبا المصريين بزيارة آثار بلادهم والاستمتاع بدف الشتاء فى المحافظات السياحية المختلفة.





وفى نفس السياق أشاد الوزير بجهود المجلس الأعلى للأثار فى إنهاء أعمال التطوير وترميم معبد إيزيس بمدينه أسوان والذى تم فتحه للزيارة اليوم بعد تطويره وترميمه على مدار عدة سنوات وهو معبد من العهد البطلمي ويبلغ طول المعبد حوالى 19 متر وعرضه 15 متر يعلوه نقوش اثرية و هو اضافة حقيقة للخريطة السياحية لمحافظة أسوان.

ووجه الشكر لكل الأثريين القائمين على هذا المشروع، كما وجه لهم التهنئة بعيد الأثريين والذى إحتفلنا به أمس.. وأختتم وزير الأوقاف تصريحاته متمنيًا بإنتهاء أزمة فيروس كورونا على مدار الأشهر القليلة القادمة التى أثرت على مصر وعلى عدد من دول العالم خاصة قطاعى السياحة والأثار الأكثر تضررًا وهذا ما يدعونا الآن كمسئولين الوقوف بجانبهم ومساندتهم للعبور من هذه الازمة مشيدا فى هذا الاطار بقطاع الآثار فى مصر بالرغم من هذه الازمة يستكملون اعمالهم فى ترميم المواقع الاثرية وافتتاح المشروعات الجديدة واعلان الاكتشافات الجديدة واعمال التطوير فى مختلف المواقع وافتتاح المتاحف فى كل محافظات الجمهورية.





وقال أننا نتمنى من الله أن تنتهى أزمة كورونا فى 2021 وتعود الحياة إلى طبيعتها والاقتصاد والسياحة الداخلية والخارجية والصحة إلى سابق عهدها .



