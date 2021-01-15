أسوان تحتفل بالعيد القومى واليوبيل الذهبى للسد العالى.. إطلاق مبادرة شتى فى مصر لتنشيط السياحة.. تطوير وترميم معبد إيزيس.. والعناني يلتقي أصحاب الحرف التراثية

*جولة تفقدية لطمأنة أصحاب الحرف وأصحاب البازرات السياحية
*إستعراض خطة التطوير التى تنفذها الوزارة بالتنسيق مع محافظة أسوان
أسوان فى ثوبها الجديد تشهد ملحمة وطنية من التطوير والتجميل خلال الفترة الحالية والتى تتواكب مع الذكرى الـ 50 واليوبيل الذهبى لإفتتاح مشروع السد العالى، والعيد القومى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية للقارة السمراء.
وفى هذا الإطار قام وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العنانى، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بزيارة أسوان فى عيدها القومى حيث رافقهم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
وقال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار: نحتفل اليوم مع شعب أسوان بالعيد القومى للمحافظة واليوبيل الذهبى لإنشاء السد العالى سبب نهضة ورخاء مصر.
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وأضاف العنانى: نعلن اليوم من أسوان إنطلاق مبادرة شتى فى مصر ونحن حريصون على إنطلاق المبادرة من الجنوب إلى محافظات مصر للاستفادة من المبادرة الرائدة لانعاش السياحة الداخلية المصرية.
وأشار خالد العنانى إلى أنه قام بجولة تفقدية مساء أمس برفقة الوزير الأوقاف محمد مختار جمعة ، واللواء أشرف عطيه محافظ أسوان لطمئنة أصحاب الحرف وأصحاب البازرات السياحية ومحال البيع العيديات السياحية بأن الحكومة تقف بجانبهم من خلال هذه المبادرة التى تم إطلاقها بإعتبارهم من اكثر الفئات التم تأثرت فى ظل ازمة كورونا من مارس الماضى حيث أستمعنا إلى لمطالبهم ووعدنا بتنفيذها .
وأضاف خالد العنانى أنه تم إستعراض خطة التطوير التى تنفذها الوزارة بالتنسيق مع محافظة أسوان وعدد من الجهات المعنية والتى شملت تطوير الممشى السياحى بالسوق القديم وميدان المحطة وحديقة درة النيل، وتم سرد شرح تفصيلى لمبادرة شتى فى مصر والتى تستهدف انعاش الاسواق السياحية فى ظل المنح التى تقدمها الدولة من تخفيضات فى أسعار تذاكر الطيران الداخلى وتخفيض فى اسعار الفنادق المشاركة فى المبادرة.
ووجه العنانى دعوة للمواطنين من مختلف ربوع مصر للاستفادة من المبادرة والمميزات التى تتيحها شركات الطيران والفنادق العائمة والثابتة خلال هذه الفترة حيث تم تخفيض اسعار تذاكر الطيران ل50% شملت من القاهرة إلى الاقصر 1500 جنيه ذهاب وعودة ومن القاهرة لشرم الشيخ وطابا واسوان والغردقة ذهاب وعودة 1800 جنيه مطالبا المصريين بزيارة آثار بلادهم والاستمتاع بدف الشتاء فى المحافظات السياحية المختلفة.
وفى نفس السياق أشاد الوزير بجهود المجلس الأعلى للأثار فى إنهاء أعمال التطوير وترميم معبد إيزيس بمدينه أسوان والذى تم فتحه للزيارة اليوم بعد تطويره وترميمه على مدار عدة سنوات وهو معبد من العهد البطلمي ويبلغ طول المعبد حوالى 19 متر وعرضه 15 متر يعلوه نقوش اثرية و هو اضافة حقيقة للخريطة السياحية لمحافظة أسوان.
ووجه الشكر لكل الأثريين القائمين على هذا المشروع، كما وجه لهم التهنئة بعيد الأثريين والذى إحتفلنا به أمس.. وأختتم وزير الأوقاف تصريحاته متمنيًا بإنتهاء أزمة فيروس كورونا على مدار الأشهر القليلة القادمة التى أثرت على مصر وعلى عدد من دول العالم خاصة قطاعى السياحة والأثار الأكثر تضررًا وهذا ما يدعونا الآن كمسئولين الوقوف بجانبهم ومساندتهم للعبور من هذه الازمة مشيدا فى هذا الاطار بقطاع الآثار فى مصر بالرغم من هذه الازمة يستكملون اعمالهم فى ترميم المواقع الاثرية وافتتاح المشروعات الجديدة واعلان الاكتشافات الجديدة واعمال التطوير فى مختلف المواقع وافتتاح المتاحف فى كل محافظات الجمهورية.
وقال أننا نتمنى من الله أن تنتهى أزمة كورونا فى 2021 وتعود الحياة إلى طبيعتها والاقتصاد والسياحة الداخلية والخارجية والصحة إلى سابق عهدها .
وافتتح اليوم الجمعة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الاعلى للآثار، والسيد عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، وممثلي غرفة المنشآت الفندقية، معبد إيزيس بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية به، لتحسين تجربة الزيارة والخدمات المقدمة .
وأستمعا الوزير والمحافظ الى شرح مفصل من إيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، عن ما تم من أعمال لتطوير الخدمات السياحة بالمعبد حيث تم وضع لوحات تفسيرية وإرشادية وخريطة بالمقاصد السياحية بالمحافظة ولوحات بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير مطوية عن المعبد باللغتين العربية والإنجليزية. كما تم عمل QR code لتحويل الزائر علي صفحة معبد إيزيس علي الموقع الالكتروني للوزارة لمزيد من المعلومات والصور عنه .
وأوضح الدكتور مصطفي وزيري أن أعمال ترميم المعبد شملت ترميم الأرضيات والأعمدة وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش ووضع نوافذ سلك لعدم دخول الطيور مرة أخرى، هذا بالإضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة على مدخل قدس الأقداس، وإزالة السناج الموجودة بسقفها، كما تم تنظيف الرسوم والألوان الموجودة على مدخل المعبد والباب الجانبي، وصيانة موائد القرابين الموجودة بصالة الأعمدة.
وخلال الافتتاح توجه الدكتور خالد العناني بالشكر للأثريين والمرممين على ما بذلوه من جهد كبير في ترميم معبد إيزيس وتطوير ورفع الخدمات السياحية به، كما وجه الشكر لجميع الأثريين والمرممين المصريين على اخلاصهم وتفانيهم في العمل، وعملهم دون توقف رغم الظروف الصعبة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مما أثمر عن العديد من الاكتشافات الأثرية الكبيرة، بالإضافة الي افتتاح عدد كبير من المشروعات السياحية الأثرية الهامة والكبرى من إنشاء وتطوير متاحف وترميم مواقع أثرية بمختلف محافظات الجمهورية.
وعقب ذلك ، توجه الدكتور خالد العناني لزيارة تفقدية لمتحف النوبة، حيث التقي ببعض السائحين بالمتحف من البرازيل وأمريكا، والذين أكدوا على حرصهم علي المجئ الي مصر و خاصة أسوان للاستمتاع بجوها المشمش والدافئ ومشاهدة المعالم الأثرية بها والتعرف علي الحضارة المصرية العريقة، مؤكدين ان مصر تعد بالنسبة لهم دولة آمنة للزيارة بفضل الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها بالمطارات والفنادق والمطاعم والمتاحف والمواقع الأثرية.. كما التقى وزير السياحة والآثار بأصحاب الحرف التراثية بأسوان الذين حرصوا علي الحديث معه واستعراض مشغولاتهم اليدوية التراثية ذات الالوان الزاهية والمعروفة بمدينة أسوان.
وأجرى أمس الخميس وزير السياحة والآثار، ووزير الأوقاف، ومحافظ أسوان جولة تفقدية لمشروعات التطوير والتجميل الجارية بمنطقة السوق السياحي وميدان المحطة وبلازا درة النيل.
وحرص الدكتور خالد العناني على أن تبدأ أولي جولاته بالمدينة بزيارة السوق السياحي، للقاء أصحاب البازارات، والاستماع إلى مشاكلهم والتحديات التي تواجههم.. كما حدثهم الوزير عن مبادرة " شتي في مصر"، والتي أطلقتها الوزارة ووزارة الطيران المدني بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، وأهميتها في تنشيط حركة السياحة الداخلية، لافتا الي أن الهدف من هذه المبادرة في المقام الأول هو دعمهم وتقديم العون لهم، وذلك في إطار دعم الحكومة المصرية للقطاع السياحي ومساندة العاملين بالحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة الذين تضرروا من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وضعف الحركة السياحية إلى البلاد.