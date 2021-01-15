رد فعل سائح أسترالي فى أول زيارة لمعبد إيزيس بأسوان عقب افتتاحه.. شاهد

قام سائح من دولة أستراليا بزيارة معبد إيزيس بمحافظة أسوان، وذلك فى أول زيارة للسائحين والزائرين المصريين والأجانب، وذلك عقب قيام الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية بافتتاحه اليوم بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه.





وأعرب السائح الأسترالى عن سعادته بزيارة المعبد وإعجابه الشديد بالنقوش التى تزين جدرانه وألوانها الزاهية، وأن يكون هو أول زائر له بعد افتتاحه.





كما أعرب عن استمتاعه بزيارة محافظة أسوان والاستماع بجوها الدافئ وشمسها المشرقة، بالإضافة الى إعجابه بالمعالم الأثرية التى شاهدها والتى مكنته من التعرف بصورة واضحة على الحضارة المصرية العريقة التى تبهر العالم.









قال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بأن معبد إيزيس المفتتح اليوم بأسوان، تم اكتشافه عام 1871م ويبلغ طوله حوالى 19م، وشيده الملك بطليموس الثالث لعبادة الهه ايزيس وثالوث أسوان، ولم يكتمل بنائه، بُنى من الحجر الرملى وله بابان، الباب الرئيسى متوج بحلية يعلوها قرص الشمس المجنح ندخل منه إلى صالة يفتح عليها ثلاث حجرات، وفى الجدار الشرقى من الحجرة الوسطى ”قدس الأقداس“ نقشت بعض المناظر الخاصة بتقديم القرابين.





جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، أعمال ترميم وتطوير معبد إيزيس، بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وذلك فى إطار احتفال أسوان بعيدها القومى والذى يتواكب مع اليوبيل الذهبى لافتتاح السد العالى.





وأشار مصطفى وزيرى بأنه أعمال الترميم فى معبد إيزيس شملت ترميم الأرضيات والعواميد وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش ووضع نوافذ سلك لعدم دخول الطيور مرة أخرى، هذا بالإضافة إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة على مدخل قدس الأقداس، وإزالة السناج الموجودة بسقفها، كما تم تنظيف الرسوم والألوان الموجودة على مدخل المعبد والباب الجانبي، وصيانة موائد القرابين الموجودة بصالة الأعمدة، كما تضمنت تحديد مسار للزيارة بداية من دخول المعبد وحتى نهايته، ووضع وتركيب نظام إضاءة حديث يعمل على إظهار الجوانب الجمالية الفريدة للأثر بما لا يؤثر عليه.





وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المجلس الأعلى للآثار قام بعمل مجموعة من المجسات والحفائر، شملت منطقة قدس الأقداس بعمق ٢م، وصالة المعبد والتى عُثر بها على آوانى فخارية صغيرة، كما تمت أعمال حفائر فى الجانب الشمالى الغربى من فناء المعبد أسفرت عن وجود بعض الجدران من الطوب الأحمر.





ويقع معبد ايزيس على الضفه الشرقية لمحافظة اسوان بجوار السياج الشرقي للمدينة يفتح ناحية الشمال الغربي في مواجهة نهر النيل يبلغ طول المعبد حوالي 19 متر وعرضه 15 متر ارتفاع السقف 7 متر تقريبا .

وتم تشيد المعبد جزئيا في عهدي الملك بطليموس الثالث والملك بطليموس الرابع ليتم تحويله فيما بعد إلى كنيسة على الارجح للقديسة مريم.

ويعد المعبد من أهم الاكتشافات الأثرية المحفوظة بحالة جيدة حتى الآن منذ العثور عليه في عام 1871 حيث ما زال يقف المعبد شامخا بجدرانه الأربعة وسقفه ذو الألواح الجرانيتية المميزه.

