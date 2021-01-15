سكرتير عام أسوان يفتتح مسجد الهادي بالشلال.. شاهد

أفتتح اللواء حازم عزت السكرتير العام ل محافظة أسوان اليوم الجمعة وقيادات مديرية الأوقاف مسجد الهادي بمنطقة الشلال والذى يقع على مساحة ٣١٣ مترًا.

ويأتي ذلك ضمن إفتتاحات وزاره الأوقاف على مستوى المحافظات بهدف التوسع وأعمار بيوت الله.

وقال الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأن بأفتتاح مسجد الهادي وصل عدد المساجد التي تم أفتتاحها علي مستوي محافظة أسوان لـ21 مسجدًا، على مدار 3 أشهر.

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وأوضح محمد عزت بأنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه واللواء أشرف عطية جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة في ظل تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية ، مع الإستمرار فى الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا .









جاء ذلك خلال خطبة الجمعة بمسجد الجامع بمدينة أسوان، اليوم، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وسط التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وهنأ أسوان بالعيد القومى وما لحظانه من بناء حتى فى اصعب الاوقات يؤكد ان مصر امنة ومع الظروف الاقتصادسة الصعبة الا ان الدولة ماضية فى البناء والحضارة.





أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة بمسجد الجامع بمدينة أسوان، اليوم، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وسط التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، أن وزارة الأوقاف في إطار خطة عمارة بيوت الله (عز وجل) سيتم افتتاح 16 مسجدًا جديدًا، و29 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 45 مسجدًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م، نحو 738 مسجدًا حتى تاريخه. وكان قد عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لقاء بالأئمة بمحافظة أسوان وذلك بقاعة عروس النيل بمدينة أسوان بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

هذا وكان قد أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يجوز إخراج الزكاة لتوفير اللقاحات للفقراء والمساكين وهذا من أولى الأولويات للزكاة، مستائلا أنه إلا لم يتراحم الناس فى وقت الشدائد فمتى يتراحمون.