وزير الأوقاف يلتقي بـ أئمة أسوان.. فيديو وصور

ويؤدى الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة بمسجد الجامع بمدينة أسوان، اليوم، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وسط التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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من المقرر أن يلقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة، والتى تأتى بعنوان "فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعى".

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، أن وزارة الأوقاف في إطار خطة عمارة بيوت الله (عز وجل) سيتم افتتاح 16 مسجدًا جديدًا، و29 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 45 مسجدًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م، نحو 738 مسجدًا حتى تاريخه.