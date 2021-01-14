للمصريين.. وزير السياحة يعلن فتح المزارات الأثرية بأسوان مجانًا غدا

قرر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار فتح جميع المزارات الأثرية مجانًا بمحافظة اسوان للمصريين غدا الجمعة بمناسبة العيد القومى للمحافظة .

وأكد وزير السياحة والأثار أثناء الجولة التفقدية بمشروعات التطوير والتجميل الشامل بمدينة أسوان والتى رافقه خلالها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على ضرورة الإلتزام بتوجيهات رئيس الوزراء الخاصة بمواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاءً.

وقال وزير السياحة والاثار إنه يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا.





واقرأ أيضًا:





والتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور خالد العنانى وزير الأثار والسياحة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعدد من أصحاب المحلات والبازارات السياحية حيث أطمئنا على جودة الخدمات المقدمة للزائرين.







جاء ذلك أثناء قيام وزراء الأوقاف والأثار والسياحة ومحافظ أسوان بجولة تفقدية لمشروعات التطوير والتجميل الجارية بحديقة درة النيل وميدان المحطة و ممشى السوق السياحى القديم.





وأشاد وزراء الأوقاف والسياحة والأثار بالنقلة النوعية والحضارية التى ظهرت بها واجهة مدينة أسوان نتيجة هذه المشروعات بما يتناسب مع المكانه التى تتمتع بها على خريطة السياحة الدولية.





فيما أكد اللواء أشرف عطية بأن هذه مشروعات التطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحظى بدعم متواصل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وذلك من أجل إستعادة المكانة الحضارية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية والتى تعد أحد أهم المشاتى والمقاصد السياحية لحركة السياحة الدولية والداخلية.





وأوضح محافظ أسوان أن المشروعات تضم إنشاء نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات ، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات إنتظار للسيارات ، بجانب الإنارة والرصف والدهانات وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية لميدان المحطة أو السوق السياحى.





وتشمل مشروعات التطوير والتجميل بواجهة مدينة أسوان السياحية تنفيذ أكبر مشروع حضارى لتطوير وتجميل السوق السياحى القديم وميدان المحطة وبلازا درة النيل بمدينة أسوان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وبدعم من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.





وكان محافظ أسوان أكد أن هذا المشروع سيغير الشكل القديم لواجهة مدينة أسوان حيث يضم إنشاء نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات إنتظار للسيارات، بجانب الإنارة والرصف والدهانات وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء للسوق السياحى أو ميدان المحطة.





وأوضح اللواء عطية، أنه مخطط أن تضم حديقة درة النيل فى وسطها النصب التذكارى للشهداء و4 تماثيل، علاوة على أنه جار تغطية السوق السياحى القديم ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق بطول 2400 متر، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، بجانب تجديد وجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضًا تجديد ورفع كفاءة عدد 10 بوابات رئيسية فيه وإنشاء عدد 2 بوابة جديدة، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكى، وكذا إنشاء عدد 2 كافية داخل مسار السوق السياحى، فضلًا عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى والحريق .





وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه بالنسبة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى جارى تنفيذ حزمة من مشروعات التطوير والتجديد والإحلال لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي تضم 85 مشروع متنوع بتكلفة إجمالية 3.4 مليار جنيه بمختلف مدن ومراكز المحافظة منهم 46 مشروعا تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى من أبرزهم مشروع الإحلال والتجديد للخطوط والشبكات بطريق السادات بتكلفة 44 مليون جنيه.





وأوضح أن ذلك يتوازى مع البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بعد موافقة رئيس الوزراء على دعم هذا الأعمال بمبلغ 250 مليون جنيه وتشمل تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى داخل العديد من الشوارع والمناطق السكنية ، وأيضًا تم تخصيص 900 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التابعة للهيئة القومية ضمن خطة العام المالى 2020/2021.