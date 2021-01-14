العثور على طفل حديث الولادة بكوم أمبو

قامت لجنة حماية حقوق الطفل بكوم أمبو بأسوان اليوم بإيداع طفلة حديثة الولادة تم العثور عليها بنطاق مركز كوم أمبو ، كما قامت اللجنة بتقديم الرعاية الطبية والصحية للطفلة.





وجارى عمل اللازم لاستخراج الأوراق الثبوتية للطفلة ، وقد شارك فى أعمال لجنة حماية حقوق الطفل بكوم أمبو رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، ومدير حماية حقوق الطفل ، بجانب المسئول الاجتماعي بلجنة حماية حقوق الطفل ، وأيضًا مدير مستشفى كوم أمبو المركزي ومدير الحضانات بالمستشفى .









هذا وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء ببلازا درة النيل بحضور العميد أ.ح عمرو عبد الفتاح نيابة عن قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية واللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان ، بالإضافة إلى القيادات الجامعية والدينية والأمنية العسكرية والتنفيذية .





كما قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإيقاد الشعلة من أمام رمز الصداقة المصرية الروسية بمنطقة السد العالى رافقه خلالها المهندس حسين جلال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان .









وقد أشار اللواء أشرف عطية إلى أن خطة النهوض بأسوان تحتاج لبذل المزيد من الجهود والعمل بروح الفريق لإنجاز والإنتهاء من كافة أعمال التجميل ورفع كفاءة وتطوير شبكات ومحطات البنية الأساسية لمياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والكبارى والغاز الطبيعى ، بجانب إستكمال مشروعات الإسكان لتوفير مسكن مناسب للمواطن الأسوانى ، وأيضًا تنفيذ وإستكمال المشروعات الخدمية فى مختلف مجالات الصحة والتعليم وغيرها .





وقد أشاد محافظ أسوان بالدور الوطنى لبناة السد العالى وأيضًا للزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذى دشن مشروع السد وإستكمل الزعيم الراحل أنور السادات المسيرة بإفتتاحه ليكون بمثابة رسالة وعنوانًا لمواجهة قوى العدوان ، ولتظل مصرنا الحبيبة صامدة أمام محاولات النيل من إستقرارها بتلاحم وتكاتف شعبها العظيم وجيشها القوى وشرطتها الباسلة تحت قيادة ربان سفينتها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأقرأ أيضًا :فيما قدم اللواء أشرف عطية خالص التهنئة للقيادة السياسية ومواطنى أسوان بمناسبة هذه الذكرى العزيزة والتى تعد إحدى أهم محطات التحدى للشعب المصرى.