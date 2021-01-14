وزيرا السياحة والأوقاف يتفقدان أعمال التطوير بـ أسوان

تفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمرافقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم أعمال التطوير والتجميل التى تم تنفيذها بمدينة أسوان فى إطار العيد القومى للمحافظة والذى يتواكب مع ذكرى افتتاح السد العالى يناير 1971 حيث أشاد الوزيران بما شهداه داخل عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء.





وتشمل مشروعات التطوير والتجميل بواجهة مدينة أسوان السياحية تنفيذ أكبر مشروع حضارى لتطوير وتجميل السوق السياحى القديم وميدان المحطة وبلازا درة النيل بمدينة أسوان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وبدعم من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.









وكان محافظ أسوان أكد أن هذا المشروع سيغير الشكل القديم لواجهة مدينة أسوان حيث يضم إنشاء نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات إنتظار للسيارات، بجانب الإنارة والرصف والدهانات وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء للسوق السياحى أو ميدان المحطة.





وأوضح اللواء عطية، أنه مخطط أن تضم حديقة درة النيل فى وسطها النصب التذكارى للشهداء و4 تماثيل، علاوة على أنه جار تغطية السوق السياحى القديم ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق بطول 2400 متر، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، بجانب تجديد وجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضًا تجديد ورفع كفاءة عدد 10 بوابات رئيسية فيه وإنشاء عدد 2 بوابة جديدة، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكى، وكذا إنشاء عدد 2 كافية داخل مسار السوق السياحى، فضلًا عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى والحريق .





وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه بالنسبة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى جارى تنفيذ حزمة من مشروعات التطوير والتجديد والإحلال لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي تضم 85 مشروع متنوع بتكلفة إجمالية 3.4 مليار جنيه بمختلف مدن ومراكز المحافظة منهم 46 مشروع تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحى من أبرزهم مشروع الإحلال والتجديد للخطوط والشبكات بطريق السادات بتكلفة 44 مليون جنيه.







واقرأ أيضًا:وأوضح أن ذلك يتوازى مع البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بعد موافقة رئيس الوزراء على دعم هذا الأعمال بمبلغ 250 مليون جنيه وتشمل تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى داخل العديد من الشوارع والمناطق السكنية ، وأيضًا تم تخصيص 900 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التابعة للهيئة القومية ضمن خطة العام المالى 2020/2021.