وزيرا السياحة والأوقاف يتفقدان تطوير أسوان في زيارة على مدار يومين

وصل منذ قليل مطار أسوان الدولى مساء اليوم الخميس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، استعدادا لجولة تفقدية بأسوان، فى ذكرى اليوبيل الذهبى لإفتتاح السد العالى 15 يناير والذى أصبح عيدًا قوميًا لمحافظة أسوان.





ويتفقد الدكتور خالد العنانى ، برفقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعمال التطوير والتجميل الجارية فى مدينة أسوان بمناسبة العيد القومى، والتى تشمل تطوير ورفع كفاءة ميدان المحطة والسوق السياحى وحديقة بلازا درة النيل.





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ومن المقرر أن يستكمل وزير السياحة والآثار جولته فى أسوان، غدا الجمعة بتفقد معبد فيلة وافتتاح معبد ايزيس بمدينة أسوان.





ومن المقرر أن يلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد الجامع بمدينة أسوان، ويعقد لقاء مع الأئمة بحضور محافظ أسوان.





وبمناسبة اليوبيل الذهبى لإفتتاح السد العالى عام 1971 والذى يواكب ذكرى عيد أسوان القومى وفى ظل الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء ببلازا درة النيل بحضور العميد أ.ح عمرو عبد الفتاح نيابة عن قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية واللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان ، بالإضافة إلى القيادات الجامعية والدينية والأمنية العسكرية والتنفيذية.





وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإيقاد الشعلة من أمام رمز الصداقة المصرية الروسية بمنطقة السد العالى رافقه خلالها المهندس حسين جلال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان .





فيما قدم اللواء أشرف عطية خالص التهنئة للقيادة السياسية ومواطنى أسوان بمناسبة هذه الذكرى العزيزة والتى تعد إحدى أهم محطات التحدى للشعب المصرى.





وأكد المحافظ على إستمرار ومواصلة هذا التحدى والإصرار لتحقيق وإستكمال المزيد من الإنجازات والآمال والطموحات لعاصمة الشباب الإفريقى التى تشهد حاليًا طفرة ونقلة نوعية للتطوير فى مختلف المجالات الخدمية والتنموية والتى تتناسب مع المكانة التاريخية والسياحية والإقتصادية والثقافية لأسوان على المستويين الدولى والمحلى .





وقد أشار اللواء أشرف عطية إلى أن خطة النهوض بأسوان تحتاج لبذل المزيد من الجهود والعمل بروح الفريق لإنجاز والإنتهاء من كافة أعمال التجميل ورفع كفاءة وتطوير شبكات ومحطات البنية الأساسية لمياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والكبارى والغاز الطبيعى ، بجانب إستكمال مشروعات الإسكان لتوفير مسكن مناسب للمواطن الأسوانى ، وأيضًا تنفيذ وإستكمال المشروعات الخدمية فى مختلف مجالات الصحة والتعليم وغيرها .





وقد أشاد محافظ أسوان بالدور الوطنى لبناة السد العالى وأيضًا للزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذى دشن مشروع السد وإستكمل الزعيم الراحل أنور السادات المسيرة بإفتتاحه ليكون بمثابة رسالة وعنوانًا لمواجهة قوى العدوان ، ولتظل مصرنا الحبيبة صامدة أمام محاولات النيل من إستقرارها بتلاحم وتكاتف شعبها العظيم وجيشها القوى وشرطتها الباسلة تحت قيادة ربان سفينتها الرئيس عبد الفتاح السيسى .





هذا وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أن العيد القومى للمحافظة خلال يناير الحالى سيشهد سلسلة غير مسبوقة من الإفتتاحات والتى جاءت نتيجة جهود مكثفة سابقنا فيها الزمن لتنفيذ رؤية متكاملة للتطوير والتجميل من أجل إستعادة المكانة الحضارية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية وأحد أهم المشاتى والمقاصد السياحية لحركة السياحة الدولية والداخلية حيث جارى الإسراع بمعدلات تنفيذ أكبر مشروع حضارى لتطوير وتجميل السوق السياحي القديم وميدان المحطة وبلازا درة النيل بمدينة أسوان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وبدعم من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.