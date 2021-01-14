وزيرا الأوقاف والسياحة يلتقيان أصحاب البازارات بالسوق السياحى فى أسوان.. شاهد

والدكتور خالد العنانى وزير الآثار والسياحة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعدد من أصحاب المحلات والبازارات السياحية حيث





جاء ذلك أثناء قيام وزراء الأوقاف والآثار والسياحة ومحافظ أسوان بجولة تفقدية لمشروعات التطوير والتجميل الجارية بحديقة درة النيل وميدان المحطة و ممشى السوق السياحى القديم.





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وقد أشاد وزراء الأوقاف والسياحة والآثار بالنقلة النوعية والحضارية التى ظهرت بها واجهة مدينة أسوان نتيجة هذه المشروعات بما يتناسب مع المكانه التى تتمتع بها على خريطة السياحة الدولية.





فيما أكد اللواء أشرف عطية بأن هذه مشروعات التطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحظى بدعم متواصل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وذلك من أجل استعادة المكانة الحضارية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية والتى تعد أحد أهم المشاتى والمقاصد السياحية لحركة السياحة الدولية والداخلية.





وقد أوضح محافظ أسوان بأن المشروعات تضم إنشاء نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات ، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات انتظار للسيارات ، بجانب الإنارة والرصف والدهانات وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية لميدان المحطة أو السوق السياحى.





وتشمل مشروعات التطوير والتجميل بواجهة مدينة أسوان السياحية تنفيذ أكبر مشروع حضارى لتطوير وتجميل السوق السياحى القديم وميدان المحطة وبلازا درة النيل بمدينة أسوان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وبدعم من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.





وكان محافظ أسوان أكد أن هذا المشروع سيغير الشكل القديم لواجهة مدينة أسوان حيث يضم إنشاء نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات إنتظار للسيارات، بجانب الإنارة والرصف والدهانات وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء للسوق السياحى أو ميدان المحطة.





وأوضح اللواء عطية، أنه مخطط أن تضم حديقة درة النيل فى وسطها النصب التذكارى للشهداء و4 تماثيل، علاوة على أنه جار تغطية السوق السياحى القديم ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق بطول 2400 متر، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، بجانب تجديد وجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضًا تجديد ورفع كفاءة عدد 10 بوابات رئيسية فيه وإنشاء عدد 2 بوابة جديدة، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكى، وكذا إنشاء عدد 2 كافية داخل مسار السوق السياحى، فضلًا عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى والحريق .