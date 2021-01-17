ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طهران لن تقبل أي شرط مسبق لرفع العقوبات

الأحد 17/يناير/2021 - 08:47 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم، الأحد، إن طهران لن تقبل أي شرط مسبق لرفع العقوبات.

وأضاف "صالحي"، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، أن واشنطن إذا أرادت العودة إلى الاتفاق النووي فعليها العودة إلى الاتفاق السابق الموقع عام 2015.

وأفاد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بأن جدار الثقة بين طهران وواشنطن منهار وينبغي إعادة بنائه من جديد.

وأكد "صالحي"، أن بلاده ستعود إلى تنفيذ كافة التزاماتها النووية في حال رفعت واشنطن كافة العقوبات.

وأشار المسئول الإيراني، إلى أنه إذا اكتفت واشنطن بإصدار بيان حول إلغاء العقوبات ستكتفي طهران ببيان حول العودة عن خفض الالتزامات، موضحا أنه في صورة تنفيذ الولايات المتحدة إجراء عمليا بشأن رفع العقوبات سننفذ إجراء عمليا بشأن خفض الالتزامات.

وبيّن "صالحي"، أن إيران ستنتهج سياسة البيان مقابل البيان، والإجراء العملي مقابل الإجراء العملي، والالتزام مقابل الالتزام.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد واقعة حارس سموحة.. علاج حالة ابتلاع اللسان للاعب في المباراة.. صور وفيديو

سعر ومواصفات شيري أريزو 5 الجديدة في مصر.. صور

فوائد ردة الشوفان .. كل ماتريد معرفته عنها .. وطريقة الاستخدام والتحضير