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مرأة

لإطلالة أنيقة .. القطيفة تتصدر موضة شتاء 2021

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:29 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
تكثر المناسبات خلال فصل الشتاء وتحتار السيدات في ارتداء ما يناسب برودة الجو وأيضا الظهور بإطلالة جذابة وعصرية مناسبة لشخصيتها وتبرز جمالها.

وقالت الفاشون بلوجر يارا عبدالحميد أن قماش القطيفة سيظل متربعا على عرش الموضة خلال فصل الشتاء، وهذا العام تحديدا توجد الكثير من  التصميمات والقصات مختلفة للفساتين القطيفة، وبموضة عصرية لكي تمنح إطلالة مفعمة بالأنوثة وهذه الفساتين المصممة من المحتمل تعتبر الاختيار الأمثل لسهرات وحفلات الشتاء.

وأضافت أنه بالرغم من انتشار الموديلات والتصميمات للفساتين القطيفة الخاصة بموسم الشتاء، ولكن أيضا توجد بعدة ألوان وتحديدا وجود ألوان دافئة وداكنة تمنح الدفء في ظل الطقس البارد، ومن أبرز الألوان التى تربعت على عرش الموضة كانت الأسود والخمري والأزرق الملوكي والأحمر.

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وأوضحت أنه يتم مزج العديد من الأقمشة في تصميم الموديلات  مثل الشيفون والدانتيل والأقمشة الشفافة للحصول على إطلالة انيقة وجريئة وعصرية لمختلف المناسبات.

وأضافت يارا عبدالحميد أنه يجب إختيار تصميم مناسب لشكل جسمك، فصاحبة الجسم الكمثرى يمكن اختيار الفستان القطيفة المحدد للقوام ذات الأكمام والأكتاف المنفوخة وخصوصا إن كان مرتديته نحيفة حتى تصرف الأنظار عن نحافتها، لذلك يفضل اختيار الفساتين البليسية المنسدلة، وأما جسم الساعة الرملية هناك العديد من الموديلات المختلفة التى تناسب قوام الجسم يمكن اختيار الفساتين الـ Wrap أو الفساتين القصيرة المحددة للجسم بالكامل، بينما لصاحبات الجسم المثلث المقلوب يمكن اختيار الفساتين التى تتميز بجزء علوى فضفاض أو أكمام واسعة. 
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