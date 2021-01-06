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مرأة

تعرفي على موضة ألوان فساتين السواريه للأطفال

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:01 ص
فساتين السواريه للأطفال
فساتين السواريه للأطفال
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هاجر هانئ
الفتيات يعشقن منذ الصغر ارتداء الفساتين السواريه في المناسبات المختلفة، فمنهنّ من يفضل ارتداء فساتين الزفاف مثل العروس، ومنهن من تحب ارتداء فستان سواريه يليق بجمالها.

تقول مصممة أزياء الأطفال رانيا الجمال، إن فساتين السواريه الخاصة بالبنات لا تختلف عن فساتين سواريه الخاصة بالفتيات، فنفس القصات ونوعية الأقمشة المستخدمة بها تتماثل تمامًا، فيتم استخدام أقمشة الشيفون والساتان.

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وأضافت رانيا الجمال،  أما بالنسبة لقصات فساتين سواريه البنات، فبإمكانكِ اختيار الموديل الذي يناسب طفلتك، فهو بشكل كبير يكون منفوشًا من الأسفل، إما بستايل الطبقات، أو بالستايل القصير من الأمام والطويل من الخلف، أو بالكشاكش المختلفة القصات والأشكال.

وأوضحت رانيا الجمال، أن ألوان فساتين السهرة الخاصة بالبنات تتمثل في الأصفر والوردي والأزرق، والأبيض والأخضر، إنها تنعم بألوان الصيف المنعشة.
تعرفي على موضة ألوان فساتين السواريه للأطفال
تعرفي على موضة ألوان فساتين السواريه للأطفال
تعرفي على موضة ألوان فساتين السواريه للأطفال
تعرفي على موضة ألوان فساتين السواريه للأطفال
تعرفي على موضة ألوان فساتين السواريه للأطفال
تعرفي على موضة ألوان فساتين السواريه للأطفال
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