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مرأة

أفكار جديدة لتنفيذ فوتوسيشن الحمل

الإثنين 04/يناير/2021 - 07:26 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
شهور الحمل من اللحظات السعيدة التي تحرص الأمهات على تخليدها، ففي الماضي كان يتم الاكتفاء بالتقاط بعض الصور القليلة، ولكن الآن أصبحت الأمهات يحرصن على عمل جلسة تصوير كاملة أو ما يعرف بالفوتوسيشن تخليدا للذكرى المميزة.

وقالت الفاشون بلوجر إيمي أكمل البدراني، أن فترة الحمل تجعل المرأة تقع في تناقض كبير، فهي فترة من أسعد فترات حياتها لأنها سترزق بطفل وستشبع غريزة الأمومة لديها، ولكن بالرغم من ذلك عادة ما تشعر المرأة خلال هذه الفترة ببعض نوبات الاكتئاب بسبب تغير الهرمونات، لذلك عادة ما تلجأ لبعض الحيل لتخفيف حدة هذا الشعور، ومن هذه الحيل عمل جلسة تصوير خاصة أو فوتوسيشن لتخليد ذكرى هذه الفترة من حملها.

وأضافت الفاشون بلوجر إيمي أكمل البدراني، أنه يجب عمل جلسة تصوير مميزة، حيث يجب اختيار مكان جديد مميز أو اختيار ملابس جريئة فمثلا يمكن للأم ارتداء ملابس رياضية أو جامبسوت وليست ملابس الحمل التقليدية.

وأشارت إيمي  إلى أنه يجب إشراك الزوج في جلسة التصوير فلو كانت هي تنتظر هذه الفترة لتصبح أم فهو أيضا ينتظرها ليصبح أب، وفي حالة وجود طفل أكبر يجب إشراكه أيضا في الجلسة فهذه الفكرة ممكن ان تكون أحد أسباب كسر الحاجز النفسي عند الطفل الأكبر وتهيئته نفسيا لاستقبال أخ أصغر.
أفكار جديدة لتنفيذ فوتوسيشن الحمل
أفكار جديدة لتنفيذ فوتوسيشن الحمل
أفكار جديدة لتنفيذ فوتوسيشن الحمل
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