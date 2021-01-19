منها التحدث بسرعة وبصوت عال.. احترس من أعراض الهلوسة

مرحلة الهوس يمكن أن تصيب الكثير من الأشخاص ،يظهر على المريض الكثير من الأعراض ،البعض يجهلها فهنا ك أشكال مختلفة من الاضطراب ، بعضها ينطوي على تحولات من الهوس إلى الاكتئاب . يعتمد تصنيف الاضطراب ثنائي القطب على شدة أعراض الهوس ومدة استمرارها ، يصنف الأطباء الاضطراب ثنائي القطب إلى إحدى الفئات التالية:





ثنائي القطب الأول : تعرض الفرد لنوبة هوس واحدة على الأقل استمرت 7 أيام أو أكثر أو كانت شديدة بما يكفي لتؤدي إلى دخول المستشفى ،قد تسبق نوبة الهوس نوبة اكتئاب كبرى أو تتبعها ، لكن هذا ليس ضروريًا لتشخيص الاضطراب ثنائي القطب من النوع الأول.





ثنائي القطب الثاني : يعاني الشخص من أعراض أقل حدة من الهوس ، تسمى الهوس الخفيف ، تستمر لمدة 4 أيام على الأقل وتوجد معظم اليوم ، كل يوم تقريبًا. قد تسبق نوبة الهوس الخفيف نوبة اكتئاب كبرى أو تتبعها.





اضطراب دوروية المزاج : يتضمن هذا النوع من الاضطراب فترات من الهوس الخفيف مع تحولات إلى فترات من الاكتئاب ، ولا تكون أي منها شديدة بما يكفي لتلبية معايير التشخيص لنوبة الهوس الخفيف أو نوبة اكتئاب كبرى.





أعراض الهوس





يمكن أن تشمل أعراض الهوس الأفكار المتسارعة وصعوبات النوم ، كل شخص يعاني من تغيرات مزاجية ومستويات طاقة متفاوتة ، لكن الهوس يختلف تمامًا عن الزيادة الطبيعية في الطاقة أو النشوة.





تشمل أعراض الهوس عادةً العديد مما يلي:





تزداد الطاقة إلى مستويات غير طبيعية. على سبيل المثال ، قد ينتقل بعض الأشخاص الذين يعانون من الهوس من نشاط إلى آخر مع العديد من الأفكار حول الأشياء التي يريدون القيام بها ، وغالبًا ما يبدأون مجموعة متنوعة من المشاريع دون الانتهاء منها.





الشعور بالبهجة المفرطة





المزاج المفرط في النشوة أو المزاج المرتفع هو أحد أكثر أعراض الهوس ثنائي القطب شيوعًا، في بعض الحالات ، بدلًا من المزاج المبتهج ، يكون الأفراد الذين يعانون من الهوس عصبيين للغاية.





تضخم احترام الذات





تضخم الثقة بالنفس هو أكثر من مجرد الثقة المفرطة بدلًا من ذلك ، فإنه ينطوي على مستوى مبالغ فيه من الأهمية الذاتية أو شعور غير واقعي بالتفوق قد يعتقد الشخص أنه قادر على امتلاك قدرات خارقة للطبيعة أو يمكنه تحقيق أشياء مستحيلة ، مثل إنهاء جميع الأمراض.





الأفكار المتسارعة





تعتبر الأفكار المتسارعة عادةً من أولى الأعراض خلال مرحلة الهوس تتضمن الأفكار المتسارعة الأفكار المتغيرة بسرعة وعدم القدرة على التركيز على شيء واحد.





الكلام المضغوط





الكلام المضغوط هو الميل إلى التحدث بسرعة وبصوت عالٍ غالبًا ما يسير جنبًا إلى جنب مع الأفكار المتسارعة قد يصرح الشخص الذي يعاني من هذه الأعراض على وجه السرعة بجميع أفكاره ، وربما بدون معنى. في بعض الأحيان ، قد لا يتوقفون للسماح لأي شخص آخر بالتحدث ، أو قد يقولون أشياء غير مناسبة للموقف.





صعوبات النوم





قد يعاني الأشخاص المصابون بالهوس من صعوبة في النوم أو يشعرون بحاجتهم إلى النوم أقل ليس من غير المألوف أن يظل الشخص المصاب بالهوس مستيقظًا لأكثر من 24 ساعة أو ينام 3 ساعات فقط في الليلة ، ومع ذلك يبلغ عن شعوره كما لو أنه نام جيدًا.





الانخراط في سلوكيات محفوفة بالمخاطر





قد يؤدي الهوس إلى التصرف باندفاع والمشاركة في أنشطة خطرة أو محفوفة بالمخاطر يمكن أن تشمل أفعالهم الإنفاق المفرط والقيادة المتهورة وتعاطي المخدرات ، على سبيل المثال.



