حيل مجربة.. تخلصي من الكرش وسد الشهية بدون أدوية

الأسبوع الأول ..
الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا..
كوب شاى بحليب خالى الدسم
أو بيضة مسلوقة + توست سن
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
2 قطعة من فيليه سمك مشوي
أو 2 شريحة لحم مشوي
أو فيليه مشوي
+ 3 ملاعق أرز
أو 3 ملاعق مكرونة
+ سلطة
بعد الغذاء ساعتين
كوب من بذور الكتان
العشاء .. قبل النوم بساعتين
ثمرة فاكهة
الأسبوع الثانى
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الإفطار 6 صباحا
طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا
علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى
أو
3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان
العشاء .. قبل النوم بساعة
كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام
بجانب الرجيم السابق إليك مجموعه أطعمة تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون ونسف الكرش بسرعة.
1.التين
يساعد تضمين التين الطازج في النظام الغذائي على خفض نسبة الكوليسترول في الدم مما قد يساعد في الحفاظ على وزن الجسم.
2. الكيوي
يحتوي الكيوي على ألياف قابلة للذوبان تمنعنا من تناول الأطعمة غير الصالحة التي تزيد من الوزن
3. الرمان
الرمان غنى بمضادات الأكسدة والأنثوسيانين والعفص في تقليل السمنة ومستويات الكوليسترول.
4. الموز
تناول موزة واحدة يعطي الشعور بالامتلاء ويقلل من الجوع.