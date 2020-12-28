حيل مجربة.. تخلصي من الكرش وسد الشهية بدون أدوية

برجيم سريع، يمكنك التخلص من الوزن الزائد وتحويل جسمك لماكينة حرق دهون ونسف إليك خطة الرجيم وأطعمة يجب إدخالها لنظامك الغذائى اليومى يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي وأطعمه يجب إدخالها لنظامك الغذائى لحرق أسرع للدهون وتمنحك الشعور بالامتلاء وتقليل من الجوع. الكرش إليك خطة الرجيم وأطعمة يجب إدخالها لنظامك الغذائى اليومى يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي وأطعمه يجب إدخالها لنظامك الغذائى لحرق أسرع للدهون وتمنحك الشعور بالامتلاء وتقليل من الجوع.









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الإفطار 6 صباحا



طبق شوفان + كوب لبن خالى الدسم



سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة



الغذاء من 12 إلى الساعه 4 عصرا



علبة تونه + طبق سلطة + ربع رغيف بلدى

أو

3 قطع فيليه بانيه مشوى + طبق سلطة



سناك بعد الغذاء ب3 ساعات

مشروب مزيج القهوة وبذور الكتان



العشاء .. قبل النوم بساعة

كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام الأسبوع الثانىاقرأ أيضًا | تلف الكبد والمخ.. ٧ مخاطر لـ دايت الكيتو احذرها كوب زبادى أو قطعة جبن قريش 100 جرام

بجانب الرجيم السابق إليك مجموعه أطعمة تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون ونسف الكرش بسرعة.



1.التين





يساعد تضمين التين الطازج في النظام الغذائي على خفض نسبة الكوليسترول في الدم مما قد يساعد في الحفاظ على وزن الجسم.





2. الكيوي

يحتوي الكيوي على ألياف قابلة للذوبان تمنعنا من تناول الأطعمة غير الصالحة التي تزيد من الوزن





3. الرمان

الرمان غنى بمضادات الأكسدة والأنثوسيانين والعفص في تقليل السمنة ومستويات الكوليسترول.





4. الموز

تناول موزة واحدة يعطي الشعور بالامتلاء ويقلل من الجوع.