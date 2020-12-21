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مرأة

منها الهلوسة.. 6 علامات للسكتة الدماغية انتبهِ إليها

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
أعراض السكتة الدماغية يغفل عنها معظم الناس إليك أبرز تلك الأعراص يقدما موقع بولد سكاى الهندى ففي حين أن هذه هي أكثر أعراض السكتة الدماغية وضوحًا ، إلا أن هناك العديد من الأعراض الأخرى التي يجب عليك وضعها في الاعتبار. فيما يلي 5 علامات  يجب أن تتعرفى عليه على الفور.

1.  الهلوسة
أحد الأعراض الرئيسية للسكتة الدماغية وفقا لموقع" powerofpositivityهو التغيرات في الرؤية. ومع ذلك ، فإن الهلوسة شائعة أيضًا.

2. حبوب منع الحمل
هل تعلم أن النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية
تحتوي هذه الحبوب على هرمون الاستروجين الذي يزيد من فرص الإصابة بجلطة دموية. إذا تناولت امرأة حبوب منع الحمل ولاحظت ارتفاعًا في ضغط الدم ، فهذه علامة على أنها يجب أن تبلغ طبيبها على الفور.

3. سن اليأس المبكر
عندما تنتقل المرأة من الحيض كل شهر إلى سن اليأس ، فإن ذلك يغير من خطر الإصابة بسكتة دماغية ، خاصة إذا بدأت هذه العملية قبل بلوغ سن 45 عامًا. عامل آخر مثير للاهتمام هو أن النساء اللائي يبدأن فتراتهن قبل سن العاشرة معرضات أيضًا لخطر مرتفع.

4. تنميل في جانب واحد من الجسم
الرجال أكثر عرضة للإصابة بالخدر الذي ينتشر في جانب واحد من الجسم بسكتة دماغية. ستصاب النساء بالخدر أيضًا ، لكن الرجال هم من يصابون به عادةً في جانب كامل. إذا بدأ الخدر في الرأس وانتشر إلى أسفل جانب واحد من الجسم ، فاطلب المساعدة على الفور.

6. الصداع النصفي أو الصداع المزمن
الصداع النصفي المزمن مشكلة مؤلمة ومع ذلك ، فإن الصداع النصفي خطير للغاية لأنه يقيد الأوعية الدموية في الدماغ ، مما يعني أنه يمكن أن يقطع تدفق الدم إلى المنطقة المصابة. لذلك ، العبث بتدفق الدم يزيد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية.

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