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محافظات

بتكلفة 180 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع أعمال التوسعات بمحطة معالجة صرف صحي أبو كبير

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:44 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة أبوكبير وعدد من أعضاء برلمان شباب الشرقية ،أعمال التوسعات الجارية  بمحطة معالجة صرف صحي أبو كبير بطاقة 10 آلاف م3/ اليوم لتصل طاقتها الإستيعابية إلي 30 ألف م3/اليوم بتكلفة 180 مليون جنيه وذلك لخدمة  قري مركز ومدينة أبو كبير  وتقديم  مشروع صرف صحي آمن وسليم وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين .

 

قام المحافظ ومرافقوه بتفقد الوحدات الرئيسية للتنقية بالمحطة ، واستمع من المهندس المسئول عن المشروع لشرح تفصيلي عن الأعمال الجاري تنفيذها ، حيث تمت الإشارة إلى أن الطاقة الإستيعابية الحالية للمحطة 20 ألف م3/ اليوم وجاري الإنتهاء من أعمال التوسعات بالمحطة ، لتصل الطاقة الإستيعابية بعد التوسعات إلي 30 الف م3/ اليوم ، مشيرًا إلى أن المحطة ستعمل باستخدام خزانات المعالجة البيولوجية ( بيوبلوك) والتي تضم خزان واحد للتهوية والترسيب الإبتدائي والترسيب النهائي لتوفر بذلك عدد الخزانات داخل المحطة .

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وأضاف المهندس المسئول أن أعمال التوسعات داخل المحطة و نسبة التنفيذ الكلي للمشروع بلغت 81% حيث وصلت نسبة تنفيذ التصميمات إلي 97% والأعمال المدنية 90% ، وجاري إستكمال توريد المعدات الكهروميكانيكية من الداخل والخارج ، وذلك بتكلفة 180 مليون جنيه لخدمة أهالي قري ( المانسترلي – القراموص – كفر السواقي – الدهتمون – طوخ القراموص - كفر الاعصر – كفر الشوبكي – عزبة التل والمسلمية ) .

وشدد المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التوسعات الجارية بالمحطة طبقا للجدول الزمني المحدد والمواصفات القياسية ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مع إلزام العاملين بالمشروع باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة بمواقع العمل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

 كما تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال إنشاء مشروع محطة مياه الشرب بأبو كبير والتي تعمل بطاقة إنتاجية 34 ألف م3/ يوم ، بتكلفة مبدئية 325 مليون جنيه ، تمهيدًا لإفتتاحها رسميًا ودخولها الخدمة الفعلية منتصف الشهر القادم وذلك بعد الإنتهاء من تجارب التشغيل  بالمحطة ، للمساهمة في توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن من أهالي المدينة والقرى التابعة لها.

 

تجول المحافظ داخل المحطة وتفقد غرف المرشحات والمروقات ، واستمع من المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية  إلى شرح تفصيلي عن معدلات الأداء ونسب تنفيذ المشروع ، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم بدء تنفيذ المشروع في فبراير  2017 م ، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 98 % مدني و المأخذ 98 % ، خط المياه العكرة 97 % ، الأعمال الكهروميكانيكية 98 %، ، وجاري تجارب التشغيل بالمحطة بعد الإنتهاء من نقاط الربط على شبكة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ، لتمثل إضافة لقطاع مياه الشرب بمركز أبو كبير ، بعد أن كان يعتمد في الحصول على المياه من محطتي سنجها بكفر صقر و أبو شلبي بمدينة فاقوس.

وأكد محافظ الشرقية ، أن المحافظة وضعت خطة للتوسع  في إقامة  محطات المياه لفك الاشتباكات بين المناطق المجاورة، مشيرًا إلى أنه جاري تنفيذ عدد 8 مشروعات بقطاع مياه الشرب بتكلفة تصل إلي مليار و282 مليون جنيه لتوفير كوب مياه نظيف للقرى التي تعاني من نقص في المياه.

وأشاد أعضاء شباب برلمان الشرقية بمشروع محطة مياه شرب  أبو كبير وما لمسوه من جهد مبذول للإنتهاء من تنفيذ المشروع رغم ما تتعرض له البلاد من فيروس كورونا وإستمرار المهندسين والعاملين بموقع العمل لإنجاز الأعمال، لدخول المحطة الخدمة الفعلية لخدمة أهالي مركز ومدينة أبو كبير.

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