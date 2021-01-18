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محافظات

بتكلفة 400 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقريتي التلين والقبة بمنيا القمح

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:34 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مركز ومدينة منيا القمح للوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي الجارية بالقرى التابعة لرئاسة المركز.

 

بدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال النظافة بطريق التلين حيث تلاحظ له تراكم أكوام القمامة والمخلفات على جانبي الطريق، ليأمر رئيس مركز ومدينة منيا القمح برفعها فورًا لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين والتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري برفع مخلفات التطهير من على جانبي الترع لتوسعة الطريق ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري.

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توجه محافظ الشرقية لقرية الربعمائة لمتابعة سير انتظام العامل بمحطة معالجة الصرف الصحي بالقرية والتي تعمل بطاقة استيعابية 400م3 / اليوم لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة وإلتقي المحافظ بالعاملين بالمحطة، واستمع منهم إلى شرح عن آلية تشغيل المحطة، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظًا على صحة سلامة العاملين بالمحطة.

 

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير أعمال إنشاء مشروع صرف صحي التلين والقبة والمقام على مساحة 7 أفدنة ويشمل إنشاء محطتي رفع ومحطة معالجة وبتكلفة مالية 400 مليون جنيه وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي القرية والقرى المجاورة.

 

شدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالمشروع بمضاعفة العمل والجهد لسرعة الإنتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات القياسية المحددة مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقع العمل حرصًا على صحة العاملين بالمشروع.

 

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.

 

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بمحافظة الشرقية، قامت بتقديم الخدمة الطبية، ومتابعة ٣١٠ حالة بمحافظة الشرقية حتي الآن، منذ إنطلاق فاعليات المبادرة الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية.

 

بتكلفة 400 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقريتي التلين والقبة بمنيا القمح
بتكلفة 400 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقريتي التلين والقبة بمنيا القمح
بتكلفة 400 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقريتي التلين والقبة بمنيا القمح
بتكلفة 400 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقريتي التلين والقبة بمنيا القمح
بتكلفة 400 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقريتي التلين والقبة بمنيا القمح
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