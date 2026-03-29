القاهرة تدرس قرار إغلاق عدد من شوارع وسط البلد أمام السيارات.. اعرف السبب

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بعدد من أحياء العاصمة لمتابعة تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال العامة يوميًا بدءًا من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور .

وأعلن محافظ القاهرة أن هناك دراسة لإغلاق عدد من شوارع وسط البلد أمام حركة السيارات، تمهيدًا لتحويلها إلى مسارات مخصصة للمشاة، في إطار خطة شاملة تستهدف تطوير المناطق التاريخية

وأشاد محافظ القاهرة بالاستجابة الكبيرة من أصحاب المحال التجارية، والمطاعم، والكافيهات، والأعمال الحرفية والتزامهم بمواعيد غلق المحال التجارية ، ادراكًا منهم بأن هذا القرار يأتي فى إطار جهود الدولة لترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستخدمة لتقليل تأثير الأحداث الجارية فى المنطقة.



ووجّه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف الحملات الميدانية خلال الفترات المسائية، مع التركيز على المتابعة والتوعية والتنسيق مع أصحاب المحال، إلى جانب التعامل الفوري مع أي مخالفات في إطار القانون، بما يضمن التطبيق السليم للقرار دون الإخلال بالمصلحة العامة.

