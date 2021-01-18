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محافظات

لمتابعة الخدمات المقدمة للأهالي.. محافظ الشرقية يتفقد قرية شنبارة الميمونة

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:18 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري برفع القمامة ومخلفات التطهير من على جانبي الترع حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

 
جاء ذلك خلال جولته صباح اليوم لقرية شنبارة الميمونة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للأهالي ولدفع عجلة العمل بمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بالقرية.
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تفقد المحافظ شوارع القرية وتلاحظ له انتشار القمامة وعدم رفع المخلفات الناتجة عن تطهير ترعة القرية ليأمر المحافظ رئيس المركز برفعها فورًا والبدء في أعمال تطهير الترعة للحفاظ عليها ولضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية وحتى لا تتحول لمقالب قمامة ينتج عنها روائح كريهة تضر بالبيئة وصحة المواطنين.

شهدت جولة المحافظ لقرية شنبارة الميمونة تفقد الموقع المخصص لإقامة محطة معالجة صرف صحي على مساحة 5 أفدنه والتي ستعمل بطاقة استيعابية 15 ألف م3 / اليوم لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي القرية والقرى المجاورة.

كما توجه المحافظ لتفقد محطة رفع صرف صحي شنبارة الميمونة للوقوف علي أسباب تأخر تنفيذ الأعمال بها وعدم دخولها الخدمة حتي الآن، ليوجه رئيس المدينة بالتنسيق مع رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتذليل العقبات وإزالة المعوقات أمام تنفيذ المشروع، ليمثل إضافة قوية لتدعيم مشروعات البنية التحتية والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تمكن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من ضبط 4 سيارات ملاكي وميكروباص تسير عكس الاتجاه بطريق الزقازيق ميت غمر ، ليصدر توجيهاته لرجال المرور بإيقاف السيارات المخالفة وسحب رخص القيادة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد المحافظ أن السير عكس الإتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن، يترتب عليه وقوع حوادث ، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.
وجه محافظ الشرقية مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة ، لإعادة الإنضباط للشارع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين ، مطالبًا أصحاب السيارات بضرورة الإلتزام بقواعد المرور وإحترام القانون.
لمتابعة الخدمات المقدمة للأهالي.. محافظ الشرقية يتفقد قرية شنبارة الميمونة
لمتابعة الخدمات المقدمة للأهالي.. محافظ الشرقية يتفقد قرية شنبارة الميمونة
لمتابعة الخدمات المقدمة للأهالي.. محافظ الشرقية يتفقد قرية شنبارة الميمونة
لمتابعة الخدمات المقدمة للأهالي.. محافظ الشرقية يتفقد قرية شنبارة الميمونة
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