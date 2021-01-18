سحب الرخص| محافظ الشرقية يضبط 4 سيارات عكس اتجاه بالزقازيق..صور

أكد المحافظ أن السير عكس الإتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن، يترتب عليه وقوع حوادث ، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.





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وجه محافظ الشرقية مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة ، لإعادة الإنضباط للشارع وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين ، مطالبًا أصحاب السيارات بضرورة الإلتزام بقواعد المرور وإحترام القانون.





وعلي جانب اخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الإستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية والهامة لتحسين مستوى الإقتصاد و زيادة الناتج الداخلي وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء ،، جاء ذلك لقائه الأستاذ مختار عبد الله مختار المستشار القانوني لجمعية مستثمري بساتين الإسماعيلية ، في حضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.









ناقش الإجتماع أهم المشاكل التى يعاني منها مستثمرو المنطقة ومنها وجود مقلب للقمامة ملاصق للمنطقة الصناعية ، و المطالبة بتعديل نزلة الطريق الأوسطي للمنطقة وعمل منزل ومخرج لخدمة المنطقة الصناعية والتي تضم ما يقارب من 1000 مصنع للصناعات الثقيلة والحرفية وتوفر حوالي 100 ألف فرصة عمل ، والنظر في تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة التابعة لجمعية المهندسين بالمنطقة ( 2160 فدان ) للدخول تحت مظلة القانون.





أكد محافظ الشرقية أنه جاري إنشاء مدفن صحي بناحية العدلية مركز بلبيس ، بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع على مساحة 46 فدانًا للتخلص الآمن من المخلفات والمقالب العشوائية ، مما يساهم في القضاء على المقلب الملاصق للمنطقة الصناعية وذلك حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين ، مشيرًا إلى أنه سيتم مخاطبة الجهات المعنية لبحث إمكانية عمل منزل ومخرج بالطريق الأوسطي لخدمة المنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية.