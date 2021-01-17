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محافظات

تقديم الخدمة الطبية ومتابعة 310 حالات بالمبادرة الرئاسية لمتابعة العزل المنزلي بالشرقية

الأحد 17/يناير/2021 - 02:54 م
مبادرة متابعة حالات
مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بمحافظة الشرقية، قامت بتقديم الخدمة الطبية، ومتابعة ٣١٠ حالات بمحافظة الشرقية حتي الآن، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية.

 

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية تستهدف متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المرضية المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلي، وذلك من خلال ٩٠ فريقا طبيا، منهم ٣٦ فريقا متحركا يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضًا المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال ٥٤ فريقا ثابتا، تم توزيع ٤٥ هاتفا خاصا بالمبادرة الرئاسية، مشيرًا إلي أن المبادرة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، ومرضي الأمراض المزمنة، ويتم الزيارات المنزلية لهم في أيام محددة، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.


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وأشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلي أنه تم التنبيه علي جميع الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات والتوعية الصحية للمواطنين، من خلال الفرق المتحركة، والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بالمحافظة، وتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، كما أكد بأنه تم توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم علي أعمال المبادرة الرئاسية، وإتباع كافة أساليب مكافحة العدوي، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية بمحافظة الشرقية.

 

كما  كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بالمحافظة مشيرا الي انه قام فريق التدريب بمستشفي الصالحية الجديدة المركزي، بتنفيذ محاضرة علمية عن سرطان الخلايا القاعدية الجلدية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمستشفي، بإشراف مدير إدارة التدريب بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير المستشفي.

 

وأضاف أن الدكتور مصطفي سند أخصائي الجلدية بالمستشفي، قام بإلقاء المحاضرة بحضور الفرق الطبية من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفي، تناول خلالها تعريف سرطان الخلايا القاعدية الجلدية، وطرق تشخيصه، ومراحل تطوره، وكيفية انتشاره، وطرق علاجه.

 

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع القائمين علي التدريب والمشاركين علي الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفى.

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