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محافظات

وكيل صحة الشرقية يناقش خطة العمل مع مديري المستشفيات ومتابعة نسب الأكسجين

الأحد 17/يناير/2021 - 09:53 ص
جولة مدير الصحة بالشرقية
جولة مدير الصحة بالشرقية
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محمد الطحاوي

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماعا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، بقاعة الإجتماعات بديوان مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بحضور وكيل المديرية، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات المستشفيات، والرعاية الحرجة والعاجلة، والجودة، ومكافحة العدوي، والمشرف العام علي العنايات المركزة، والطوارئ، والحضانات، والمناظير، والتمريض، والشئون الإدارية بالمديرية.

 

وتناول الإجتماع مناقشة خطة العمل بالمستشفيات خلال الفترة الماضية والقادمة، وعرض السلبيات والإيجابيات بتقارير المرور الخاصة بلجان وزارة الصحة علي المستشفيات، خلال الأيام الماضية.

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وشدد وكيل الوزارة علي مديري المستشفيات والفرق الإشرافية بالمتابعة المكثفة واللصيقة لكافة الأقسام الطبية بالمستشفيات، وضرورة المتابعة المستمرة للجان المشكلة داخل جميع مستشفيات الصحة بالمحافظة، والمكلفة بمتابعة إحتياجات المستشفيات من الأكسجين، والأدوية والمستلزمات الطبية، ومراقبة عدادات الأكسجين، وتسجيل كافة البيانات علي مدار الساعة، بالإضافة إلي متابعة عمل الفريق الطبي الخاص بمتابعة نسب الأكسجين للمرضي، داخل العنايات المركزة وأقسام العزل، ونسب إستهلاكها بما يتناسب مع حالة كل مريض، مع التأكد بشكل مستمر من جاهزية تشغيل الشبكة الاحتياطية للأكسجين والاسطوانات البديلة لتشغيلها عند الحاجة إليها.

 

وأكد "مسعود" علي ضرورة متابعة توافر المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات، وتواجد الأطقم الطبية بالأقسام الطبية المختلفة، والتأكد من تقديم البروتوكولات العلاجية الجديدة لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" بأقسام العزل بالمستشفيات، والتأكد من إتباع الفرق الطبية للإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التعامل مع الحالات المصابة والمشتبة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتوفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم، ومراجعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المرضي والأطقم الطبية، مشددا على ضرورة إنتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات والأجهزة الطبية بكافة أقسام المستشفي، مؤكدا أيضًا علي متابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

 

وعلي جانب آخر فقد أكدت ثناء فوزي رئيس حي ثان الزقازيق انه بناءًا على توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بشأن المتابعة المستمرة لإزالة الأعمال المخالفة بنطاق الحى فقد شنت رئاسة حى ثان الزقازيق بالتنسق مع مدير الإدارة الهندسية ومسؤول الاشغالات ورخص المحلات والتفتيش والمتابعة حملة لإزالة الاشغالات المخالفة بنطاق حى ثان الزقازيق.

 

وأضافت رئيس حي ثان الزقازيق، أنه تم رفع الاشغالات وإزالة تلتوار مخالف بالقومية  خلف مستشفى المبرة وغلق محلات بدون ترخيص بنطاق حى ثان الزقازيق مخالفة للقانون ولاتزال الأعمال مستمرة.

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