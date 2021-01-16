إجراء عملية ولادة لسيدة حامل مصابة بكورونا بمستشفي العزل بالشرقية

أكد الدكتور عبد الكريم العراقي مدير مستشفي الأحرار التعليمي بالزقازيق انه تم إجراء عملية ولادة طبيعية بعد عملية قيصرية سابقة لحالة محولة من مستشفى الجامعة مصابة بكورونا تبلغ من العمر 35 سنة حامل 38 أسبوعا .

وأضاف مدير مستشفي الأحرار التعليمي انه قامت بعملية الولادة الدكتورة لبنى أحمد محمدى مقيم نساء وتوليد والدكتورة خلود المغربى مقيم أطفال وحضانات وإشراف الدكتورة هناء عبد الوهاب أخصائي النساء والتوليد .





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لانضباطهم في العمل.. محافظ الشرقية يكافئ الأطقم الطبية والعاملين بمستشفى ديرب نجم





وفى سياق آخر قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صرف مكافأة مالية للأطباء وطاقم التمريض والعاملين بمستشفى ديرب نجم المركزي، نظرًا لإنتظام سير العمل بالمستشفى وإلتزامهم بمواعيد العمل والنوبتجيات المحددة، وحسن إستقبال المرضى، وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمترددين على المستشفى.

جاء ذلك بعد زيارته التفقدية للمستشفى، والتي قام بها نهاية الإسبوع الماضي للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المؤداه للمرضى ، حيث تفقد أقسام الإستقبال والغسيل الكلوي وشبكة الغازات (الأكسجين) بالمستشفى والتي تعمل بسعة 6000 لتر، واطمأن بنفسه على توافر كميات الأكسجين بالشكل الكافي بالمستشفى وجاهزية الشبكة الاحتياطية واسطوانات الأكسجين البديلة للإستخدام عند الحاجة إليها ، مشيدًا بالإجراءات المتبعه في التعامل مع حالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد وتوفير العلاج اللازم لهم.

أكد محافظ الشرقية أنه حريص على مكافأة كل من يؤدي عمله بإخلاص وتفاني، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا والذي تتصدى له الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي والمصابين ، مشيرًا إلى أن الأطباء وطاقم التمريض يثبتون كل يوم أنهم فرسان المرحلة الراهنة وأبطالها الحقيقيين لما يقدموه من تضحيات غالية في مواجهة الفيروس .

كان الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية قد تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ للموافقة على صرف حافز للعاملين بمستشفى ديرب نجم المركزي ، وذلك بعد إشادة المحافظ أثناء زيارته التفقدية للمستشفى بجودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وروح التعاون والتنسيق بين جميع العاملين بالمستشفى ، ليقرر المحافظ صرف مكافأة للجهاز الإداري والعاملين بالمستشفى للجهد المبذول منهم في تلك الظروف التي تمر بها البلاد.

وعلي جانب اخر أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار توافد عدد كبير من المواطنين على المراكز التكنولوجيه لسرعه تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى للإستفاده من مد مهلة التصالح ودفع 30 % قيمه جدية التصالح ممن يقومو بالسداد خلال شهر يناير الجاري.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية بحسن إستقبال المواطنين وتشجيعهم على الإستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون ،، لافتًا إلى أن المراكز التكنولوجية قد إستقبلت ٢٣٦ ألفا و٣٩١ طلبا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى حتى ١٤ يناير الجاري وتحصيل نسبة ٣٠% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون.

أشار محافظ الشرقية الي أن موافقه مجلس الوزراء ، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية ، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل ، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، ولائحته التنفيذية ، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح ، كجدية تصالح إذا قام بالسداد في شهر يناير الجاري ، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل ، وذلك بدلًا من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

وأكد المحافظ حرص أهالي الشرقية على التوافد بكثافة على المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.