أسباب حدبة الرقبة الدهنية.. وطرق علاجها





إذا كانت حدبة الرقبة الدهنية أحد الآثار الجانبية لدواء موصوف، فتحدث إلى طبيبك حول تغيير جرعتك أو تبديل العلاج. لا تتوقف أبدًا عن تناول الأدوية الموصوفة بدون إذن طبيبك.

















حدبة الرقبة الدهنية يمكن أن يكون سبب ظهور حدبة الرقبة الدهنية وبين الكتفين من الخلف حالة طبية أو دواء، ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي: إذا كانتناتجة عن السمنة، فقد يساعد اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة في علاجها، و





