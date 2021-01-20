أسباب حدبة الرقبة الدهنية.. وطرق علاجها

يفضل علاج حدبة الرقبة الدهنية من خلال معالجة الحالة الأساسية التي تسببت في ذلك، في بعض الحالات، يمكن للجراحة التجميلية إزالة رواسب الدهون، ومع ذلك، ما لم يتم علاج السبب أيضًا، فقد يؤدي إلى عودة الحدبة.
إذا كانت حدبة الرقبة الدهنية أحد الآثار الجانبية لدواء موصوف، فتحدث إلى طبيبك حول تغيير جرعتك أو تبديل العلاج. لا تتوقف أبدًا عن تناول الأدوية الموصوفة بدون إذن طبيبك.
إذا كانت حدبة الرقبة الدهنية ناتجة عن السمنة، فقد يساعد اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة في علاجها، ويمكن أن يكون سبب ظهور حدبة الرقبة الدهنية وبين الكتفين من الخلف حالة طبية أو دواء، ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:
1- أحد الآثار الجانبية لدواء موصوف (مثل تلك المستخدمة لعلاج السمنة).
2- متلازمة كوشينغ (حالة نادرة حيث يحتوي الجسم على الكثير من هرمون الكورتيزول).
3- هشاشة العظام (حالة تؤدي إلى ترقق العظام).
4- استخدام أدوية الستيرويد على المدى الطويل.
وينتج عن هشاشة العظام ، المعروف أيضًا باسم مرض هشاشة العظام، عظام رقيقة بشكل غير طبيعي وظهور حدبة الرقبة الدهنية؛ حيث إن النساء في سن اليأس وكبار السن هن الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذه الحالة، هذا لأن أجسامهم لديها قدرة منخفضة على امتصاص الكالسيوم.
يمكن أن تسبب هشاشة العظام تشوهات العظام، إذا كانت لديك حدبة الرقبة الدهنية، يمكن أن يصبح عمودك الفقري منحنيًا، مما يعطي مظهرًا يشبه الحدبة، وهذا ما يسمى تقوس العمود الفقري.
وتعتبر حدبة الرقبة الدهنية على الظهر هي أيضًا علامة مميزة لـ متلازمة كوشينغ، ويتسبب هذا الاضطراب في السمنة فوق الخصر وحب الشباب والألم المزمن ودورة الحيض غير المنتظمة وتغيرات في الدافع الجنسي، جنبًا إلى جنب مع تغيرات العضلات والعظام الأخرى، مثل ترقق العظام وضعف العضلات، تسبب متلازمة كوشينغ تراكم الدهون خلف الرقبة.