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مرأة

تمرين البومة لتحسين عضلات الرقبة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:23 ص
تمرين البومة لتحسين
تمرين البومة لتحسين عضلات الرقبة
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اسماء محمد
يُعانى كثيرون من آلام ومشاكل الرقبة؛ بسبب الجلوس لفترات طويلة، وبوضع غير مُريح للرقبة خاصة الانحناء للأمام. 

وللأسف أصبح من مُتطلبات الحياة العصرية استخدام الهاتف المحمول واللاب توب وغيرها الكثير من الأجهزة التكنولوجية التى تعتمد عليها وظائف عديدة مما يُزيد من احتمالات الإصابة بـ الام الرقبة .
ووفقا لما ذكره موقع "برايت سايد"؛ يعمل تمرين البومة، على إطالة العضلات التي تلتف من عظم القص وعظم الترقوة، إلى خلف الأذن.

كيفية عمل تمرين البومة :

استعد مع استرخاء الجزء العلوي من الجسم. 

أدر رأسك ببطء إلى الجانب الأيمن حتى تصبح ذقنك فوق كتفك وموازية للأرض.

في هذا الوضع ، قم بإمالة ذقنك لأسفل باتجاه كتفك واستمر لمدة 30 ثانية.

كرّر التمرين على الجانب الآخر.

للحصول على تأثير أفضل ، أمسك رأسك قليلًا بيدك اليمنى أو اليسرى على التوالي.
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