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فى دقيقة.. تمرين سهل لعلاج مشاكل الكتف

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:31 م
فى دقيقة تمرين سهل
فى دقيقة تمرين سهل لعلاج مشاكل الكتف
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اسماء محمد
يمضى معظمنا وقت طويل امام المكتب سواء للعمل او الدراسة ونكون فى وضع انحناء للامام خاصة عندما نستخدم اجهزة الاب توب او الكمبيوتر مما يجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالام ومشكلات الكتفين.

وللتخلص من الام الكتفين نعرض لكم خطوات عمل تمرين منزلى سريع لايستغرق أكثر من دقيقة، وفقا لما ذكره موقع "brightside".

الوضع الأولي : اجلس بشكل مريح على كرسي أو على الأرض مع استقامة عمودك الفقري.
ماذا تفعل :
اجلب ذراعك اليسرى إلى أذنك اليسرى واثنيها من الكوع مع توجيه راحة يدك لظهرك.
اثنِ ذراعك الأيمن من الكوع بحيث يكون ظهر يدك مواجهًا لظهرك.
حافظ على استقامة ظهرك ، وقم بتوسيع صدرك وشبك يديك معًا خلف ظهرك.
تأكد من أنك تشعر بتمدد في ذراعيك وصدرك.
المدة : 30 ثانية على كل جانب
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