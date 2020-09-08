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مرأة

تمرين سريع يخلصك من آلام الكتف

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:21 ص
تمرين سريع يخلصك
تمرين سريع يخلصك من الام الكتف
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اسماء محمد
يعاني كثيرون من مشاكل وآلام الكتف سواء نتيجة الجلوس او النوم فى وضع خاطئ أو حمل اشياء بوضعية غير مناسبة.

عرض موقع "برايت سايد" خطوات عمل تمرين منزلى سهل للتخلص من الام الكتف

الوضع الأولي : قف على الأرض مع مباعدة قدميك بعرض الكتفين وذراعيك على جانبيك.

ماذا تفعل :
ارفع يديك فوق رأسك ، وقم بتصويب مرفقيك ، وضع راحتي يديك معًا.

حافظ على استقامة ذراعيك ، وقم بإطالة عمودك الفقري لأعلى واستمر في هذا الوضع لبضع ثوان.

أنزل ذراعيك ببطء ، وثني مرفقيك وضعهما خلف ظهرك بينما تحاول سحب كتفيك معًا قدر الإمكان.

انتظر لبضع ثوان ، ثم ارفع ذراعيك مرة أخرى.

المدة : دقيقة واحدة

تحذير : قم بكل هذه التمارين ببطء دون أي حركات مفاجئة. إذا تفاقم ألمك أثناء التمرين ، توقف فورًا واستشر طبيبك.
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