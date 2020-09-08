تمرين سريع يخلصك من آلام الكتف

يعاني كثيرون من مشاكل و آلام الكتف سواء نتيجة الجلوس او النوم فى وضع خاطئ أو حمل اشياء بوضعية غير مناسبة.





عرض موقع "برايت سايد" خطوات عمل تمرين منزلى سهل للتخلص من الام الكتف





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الوضع الأولي : قف على الأرض مع مباعدة قدميك بعرض الكتفين وذراعيك على جانبيك.





ماذا تفعل :

ارفع يديك فوق رأسك ، وقم بتصويب مرفقيك ، وضع راحتي يديك معًا.





حافظ على استقامة ذراعيك ، وقم بإطالة عمودك الفقري لأعلى واستمر في هذا الوضع لبضع ثوان.





أنزل ذراعيك ببطء ، وثني مرفقيك وضعهما خلف ظهرك بينما تحاول سحب كتفيك معًا قدر الإمكان.





انتظر لبضع ثوان ، ثم ارفع ذراعيك مرة أخرى.





المدة : دقيقة واحدة



