منها الأوضاع الخاطئة ونوع المرتبة.. اكتشف أسباب آلام الكتف عند النوم

النوم يساعد الجسم على إصلاح نفسه، ومع ذلك قد يلاحظ بعض الأشخاص أن كتفهم يؤلمهم بعد النوم، أو أن النوم يزيد من آلام الكتف الموجودة مسبقًا.







ألم الكتف الناتج عن النوم له عدة أسباب، هناك أيضًا عدد من العلاجات الفعالة.







تتناول هذه المقالة أسباب آلام الكتف عند النوم وفقا لما نشره موقع "mediacl news today".







أسباب آلام الكتف عند النوم:

يمكن لبعض أوضاع النوم والمراتب غير المناسبة أن تسبب ألم الكتف أو تفاقمه.





وضعية النوم

في بعض الحالات، يحدث ألم الكتف من النوم بسبب وضعية نوم الشخص.





وجدت دراسة صغيرة عام 2017 أن الأشخاص الذين ينامون ويدهم المهيمنة على جبينهم أثناء الاستلقاء على ظهورهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بألم الكتف.





ويضع هذا الموقف ضغطًا أكبر على عضلات الرقبة والكتف أكثر من غيرها. كما أنه يضع مزيدًا من الضغط على العمود الفقري من خلال عضلة تسمى السكين. هذه العضلة متصلة بالكتف والعمود الفقري من خلال الضلوع.





يمكن أن يسبب الضغط على هذه العضلات عدة أنواع من الألم. يمكن أن يؤدي شد عضلات العنق والكتف إلى صداع توتر، في حين أن ضيق العضلة المصابة يمكن أن يسبب وخزًا وألمًا وضعفًا في الذراعين.





ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هذه كانت دراسة صغيرة. سيحتاج العلماء إلى إجراء المزيد من الأبحاث للتحقق من هذه النتائج.





كتف متجمدة

الكتف المتجمد هو حالة مؤلمة للغاية تسبب التهاب في الكتف. هذا يمكن أن يؤدي إلى تصلب وصعوبة في تحريك المفصل المصاب.





تتطور هذه الحالة بمرور الوقت، ولكن قد يحدث ألم وتيبس فجأة. قد يستغرق التعافي من 2 إلى 3 سنوات .

الأطباء لا يعرفون لماذا يحدث الكتف المتجمد. ومع ذلك ، هناك عدد من عوامل الخطر التي تجعله أكثر عرضة للتطور. وتشمل هذه:

داء السكري

سكتة دماغية

اضطرابات الغدة الدرقية

إصابات الكتف

مرض الشلل الرعاش

سرطان





أعراض الكتف المتجمد هي:

ألم في كتف واحد

صعوبة في تدوير الكتف وتحريكه

ألم الرقبة

ألم في العمود الفقري

هشاشة العظام هي أكثر اضطرابات المفاصل شيوعًا في الولايات المتحدة. تشير التقديرات إلى أن 30.8 مليون شخص في الولايات المتحدة يعانون من هذه الحالة.





يحدث هشاشة العظام عندما يتآكل الغضروف الموجود في نهاية المفصل بمرور الوقت.





هناك العديد من عوامل الخطر التي قد تزيد من احتمالية الإصابة بالفصال العظمي. وتشمل هذه:

كبر السن

كونها أنثى

وجود تاريخ عائلي من هشاشة العظام

تشمل أعراض هشاشة العظام ما يلي:

ألم

وجع

الكزازة

يمكن أن يصيب هشاشة العظام أي مفصل ، ولكنه أكثر شيوعًا في اليدين والوركين والركبتين.





إصابة الكفة المدورة

تتكون الكفة المدورة من أربع عضلات تبدأ من لوح الكتف وتنتقل إلى مفصل الكتف. تعمل هذه العضلات على تحسين الاستقرار في الذراع.





ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، يصاب الناس هذه المجموعة من العضلات ، إما من خلال الإفراط في الاستخدام أو نتيجة هشاشة العظام.





تتراوح إصابات الكفة المدورة (RCIs) من التهاب الأوتار حول المنطقة إلى التمزق الجزئي أو الكامل للعضلات.





تشمل أعراض RCI الألم الذي قد يبدأ بشكل خفيف ولكنه يزداد سوءًا تدريجيًا وصعوبة في تحريك الذراع المصابة.





يكون الأشخاص أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ RCI عندما يزيد عمرهم عن 80 عامًا. هناك أيضًا خطر متزايد لإصابة أحد الكفة المدورة إذا كان الآخر مصابًا بالفعل.





اصطدام الكتف

يحدث اصطدام الكتف عندما يحبس مفصل الكتف بعض الأنسجة الرخوة المحيطة به. يمكن أن يحدث هذا بسبب :

التهاب حول المفصل

اختلال التوازن العضلي في الكتف

RCIs



تشمل أعراض اصطدام الكتف ما يلي:

ألم مستمر ليس نتيجة إصابة

صعوبة وألم في رفع الذراع فوق الرأس

ألم عند النوم على الجانب المصاب

علاج او معاملة

هناك مجموعة من خيارات العلاج المتاحة لألم الكتف بسبب النوم. يعتمد الخيار الأفضل على السبب المحدد.

