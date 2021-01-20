أفضل زيت لـ نمو اللحية

كيفية استخدام زيت نمو اللحية

ضع قطرتين إلى ثلاث قطرات منفي راحة يدك وافرك يديك معًا لنشر الزيت حول راحة يدك وأصابعك، قد تحتاج إلى المزيد من الزيت لاحقًا ، لكن من الأفضل أن تبدأ بجرعة صغيرة لتجنب جعل لحيتك دهنية جدًا.

افركي راحتي يديك وأصابعك على شعر خديك.

بعد ذلك ، افرك يديك على الجزء الأمامي من وجهك بحيث تغطي شاربك وذقنك.

مر على شاربك مرة أخرى بأطراف أصابعك.

مرر مشطًا خلال لحيتك لتوزيع الزيت بالتساوي، ومشط مع وضد نمو شعرك.

ضع المزيد من الزيت إذا كنت لا تشعر أنك استخدمت كمية كافية، من المرجح أن يحتاج الأشخاص ذوو اللحى الطويلة أو الجافة بشكل خاص إلى المزيد.

يحتوي زيت الخروع على حمض الريسينوليك، هذا أحد الأحماض الدهنية أوميغا 9 غير المشبعة التي تم ربطها بشكل فضفاض بالتغيرات في مادتين يعتقد أنهما تؤثران على نمو الشعر:





PGD2، والتي يمكن أن تقلص بصيلات الشعر وقد ارتبطت بأجزاء من جسمك يمكن أن تعاني من تساقط الشعر

PGE2 ، مضاد للالتهابات يُعتقد أنه يجعل الشعر أكثر كثافة، ومن اهم استخدامات زيت الخروع..



