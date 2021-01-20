أفضل زيت لـ نمو اللحية

يعاني الكثير من الرجال بسبب عدم نمو اللحية بشكل جيد، ويتجه البعض منهم إلى استخدام الزيوت الطبيعة التي تحفز نمو شعر اللحية مرة أخرى.
وإليكم بعض الأنواع التي يمكن ان تساهم في نمو شعر اللحية مرة أخرى:
طريقة استخدام beard oil
يعمل الزيت بشكل أساسي كمرطب للحفاظ على لحيتك ناعمة ورطبة، يجد الكثير من الناس أن زيت اللحية يسهل التعامل مع لحيتهم ، خاصةً عندما تطول.
ونوضح كيفية استخدام زيت اللحية بشكل صحيح، وما يجب تجنبه عند استخدامه.
زيت اللحية سهل التطبيق، كل ما تحتاجه هو مشط ، وإذا كانت لحيتك قصيرة جدًا ، فقد تتمكن من تدبر أمرها بيديك.
كيفية استخدام زيت نمو اللحية
ضع قطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت اللحية في راحة يدك وافرك يديك معًا لنشر الزيت حول راحة يدك وأصابعك، قد تحتاج إلى المزيد من الزيت لاحقًا ، لكن من الأفضل أن تبدأ بجرعة صغيرة لتجنب جعل لحيتك دهنية جدًا.
افركي راحتي يديك وأصابعك على شعر خديك.
بعد ذلك ، افرك يديك على الجزء الأمامي من وجهك بحيث تغطي شاربك وذقنك.
مر على شاربك مرة أخرى بأطراف أصابعك.
مرر مشطًا خلال لحيتك لتوزيع الزيت بالتساوي، ومشط مع وضد نمو شعرك.
ضع المزيد من الزيت إذا كنت لا تشعر أنك استخدمت كمية كافية، من المرجح أن يحتاج الأشخاص ذوو اللحى الطويلة أو الجافة بشكل خاص إلى المزيد.
تجربة زيت الخروع للذقن
يحتوي زيت الخروع على حمض الريسينوليك، هذا أحد الأحماض الدهنية أوميغا 9 غير المشبعة التي تم ربطها بشكل فضفاض بالتغيرات في مادتين يعتقد أنهما تؤثران على نمو الشعر:
PGD2، والتي يمكن أن تقلص بصيلات الشعر وقد ارتبطت بأجزاء من جسمك يمكن أن تعاني من تساقط الشعر
PGE2 ، مضاد للالتهابات يُعتقد أنه يجعل الشعر أكثر كثافة، ومن اهم استخدامات زيت الخروع..
تقليل الالتهابات ، وخاصة الطفح الجلدي
تحفيز بصيلات الشعر
تحسين تدفق الدم
جعل الشعر لامعا
قبل أن تختار زيتًا ما ، من المفيد معرفة الفروق بين الأنواع المختلفة
زيت الخروع، بذور الخروع الطازجة معصورة على البارد ، مما يعني أنه يتم استخلاص الزيت عن طريق الضغط الشديد باستخدام جهاز ضغط مماثل لتلك المستخدمة في العصر.
زيت الخروع الأسود، يتم تحميص بذور الخروع أولًا ثم تسخينها قبل استخراج الزيت .
زيت الخروع الجامايكي، يتم تحميص بذور الخروع ، وسحقها ، وطحنها بمدافع الهاون والمدقة ، وتسخينها في الماء حتى الغليان ، والضغط عليها بواسطة أداة ضغط.
من المفترض أن زيت الخروع الجامايكي هو الأكثر فائدة من بين هؤلاء الثلاثة لأنه لا تتم معالجته عادةً ، كما أن لونه الغامق ، الناتج عن عملية التحميص ، يمكن أن يجعل لحيتك تبدو أغمق.
وفيما يلي بعض أفضل الممارسات لمساعدة لحيتك على النمو بشكل أسرع أو أن تبدو أكثر سمكًا:
اغسل لحيتك وتشذيبها وترطيبها بانتظام لتجعلها تبدو أكثر كثافة وصحة.
حاول استخدام زيت الزيتون و زيت الأفوكادو في تركيبة مع زيت الخروع لتليين الشعر وبصيلات المحيطة من جميع الشعر للحصول على لحية منظمة وجيدة.
جرب استخدام مكيفات تترك على الشعر للحفاظ على ترطيب شعر اللحية، يمكن أن يكون لهذا تأثير مماثل للزيوت الطبيعية الأخرى.
يُمزج زيت الخروع مع زيت ناقل ، مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز ، لزيادة خصائص الترطيب.
زيادة الدورة الدموية في بصيلات الشعر ، مما يساعد على نمو شعر اللحية بشكل أسرع، يمكن أن يشمل ذلك ممارسة الرياضة أو تدليك الوجه أو تناول مكملات فيتامين هـ وب.
حافظ على مستويات هرمون التستوستيرون لديك متوازنة باتباع نظام غذائي جيد وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، الحديد ، الكربوهيدرات صحية ، و الزنك .
زيت الخروع لشعر الذقن الخفيف
يستخدم بعض الأشخاص زيت الخروع لتطويل الشعر أو لعلاج تساقط الشعر ، المعروف أيضًا باسم الثعلبة، يتم استخدامه كعلاج لفروة الرأس الجافة وحالات فروة الرأس الأخرى أيضًا.
بينما ينمو متوسط بصيلات شعر الإنسان بما يزيد قليلًا عن سنتيمتر واحد في الشهر ، يزعم البعض بشكل متناقل أن استخدام زيت الخروع مرة واحدة في الشهر يمكن أن يحفز النمو بمعدل ثلاثة إلى خمسة أضعاف المعدل الطبيعي.
إذا كنت تريد تجربة زيت الخروع على شعرك ، فإليك طريقة آمنة وسهلة في المنزل، ستحتاج إلى المستلزمات التالية:
زيت الخروع
قميص قديم
قفازات مطاطية
مشط
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المصدر healthline