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صلع اللحية.. الأعراض والعلاج المناسب

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 07:00 ص
صلع اللحية
صلع اللحية
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أسماء عبد الحفيظ

صلع اللحية، عدة أشياء يمكن أن تسبب بقع صلعاء أو بقع في اللحية، ومن بين الأسباب الأكثر شيوعًا تساقط الشعر والقوباء الحلقية والعلاج الكيميائي. 


إليكم الأسباب بمزيد من التفصيل، وشرح كيفية علاج تساقط شعر اللحية، ومتى يجب على الشخص التحدث إلى الطبيب.

أسباب صلع الذقن

 الثعلبة

 سعفة

العلاج الكيميائي


العلاجات


تتضمن بعض العلاجات المنزلية لتساقط الشعر فرك أي مما يلي بلطف في منطقة اللحية:

عصير الثوم
عصير البصل
تبريد الشاي الأخضر
الصبار
زيت الخروع أو جوز الهند أو اللوز
زيت اللافندر أو إكليل الجبل أو إبرة الراعي
زيت سمك
قد يتناول بعض الأشخاص أقراص الزنك أو البيوتين ، بالإضافة إلى مكملات نمو الشعر. قد يلجأ آخرون إلى العلاجات البديلة ، مثل الوخز بالإبر أو العلاج بالروائح .

الثعلبة

بشكل عام ، الأشخاص الذين لديهم بقعة أو اثنتين من بقع الصلع يتعافون تمامًا. يميل الشعر إلى النمو مرة أخرى في غضون عام واحد ، حتى بدون علاج.

في حوالي 30٪ من المصابين بالثعلبة ، يكون تساقط الشعر أكثر انتشارًا ، وقد تعود البقع الصلعاء. يجد العديد من الأشخاص المصابين بالثعلبة الشديدة أن أيًا من العلاجات المتاحة لا تعمل معهم.

سعفة
كما هو مذكور أعلاه ، يمكن لمعظم خيارات العلاج عادة إزالة العدوى في غضون 2-4 أسابيع. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 1-3 أشهر.

العلاج الكيميائي
عادة ، يبدأ شعر الشخص في النمو مرة أخرى بعد بضعة أشهر من انتهاء العلاج الكيميائي. عندما يحدث ذلك ، قد يكون الشعر أرق ولونًا وملمسًا مختلفًا. هذا الاختلاف عادة ما يكون مؤقتًا.

في معظم الحالات ، يتعافى شعر الشخص تمامًا في غضون 6-12 شهرًا .

متى تزور الطبيب

إذا شعر الشخص أن رقعة الصلع تؤثر على نوعية حياته ، فقد يرغب في التفكير في زيارة الطبيب. قد يكونون قادرين على تقييم شدة الأعراض وتحديد السبب المحتمل واقتراح بعض خيارات العلاج المناسبة.

الثعلبة
يجب على أي شخص يشتبه في إصابته بالثعلبة التحدث إلى الطبيب. يتوفر عدد من العلاجات ، لكنها ليست كلها فعالة للجميع.

سعفة
إذا لم تختف العدوى في غضون 2-4 أسابيع ، يجب على الشخص طلب المساعدة الطبية.

العلاج الكيميائي
قد تتسبب بعض أدوية العلاج الكيميائي في نمو الشعر مرة أخرى بمعدل أبطأ. في بعض الناس ، قد تسبب تساقط الشعر بشكل دائم. ومع ذلك ، هذا نادر الحدوث.

في حالة القلق ، يمكن لأي شخص التحدث إلى طبيبه حول هذا الأمر.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today. 

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