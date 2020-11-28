أفضل علاج لفراغات الذقن الذي يعاني منها الكثير، مما تجعل بعض الرجال يلجأ لحلق الدقن بأكملها، لشعوره بالخجل من فراغات الذقن، لذلك نقدم أفضل علاج لفراغات الذقن تساعد على إنبات شعر الذقن سريعا.





وتتضمن بعض العلاجات المنزلية لتساقط الشعر فرك أي مما يلي بلطف في منطقة اللحية:

عصير الثوم

عصير البصل

الشاي الأخضر

الصبار

زيت الخروع أو جوز الهند أو اللوز

زيت اللافندر أو إكليل الجبل أو إبرة الراعي

زيت سمك

قد يتناول بعض الأشخاص أقراص الزنك أو البيوتين ، بالإضافة إلى مكملات نمو الشعر. قد يلجأ آخرون إلى العلاجات البديلة ، مثل الوخز بالإبر أو العلاج بالروائح .

بخاخ فراغات الذقن

ضعى جميع الفيتامينات من ه وب فى بخاخ ويمكنك رش فراغات الذقن به يوميا، كما أن هناك بخاخ مخصص الذقن من قبل شركات الأدوية يعالج فراغات الذقن سريعا يمكنك شراءه عبر الصيدليات.

علاج فراغات الذقن بالثوم

كشف موقع boldsky عن بعض الزيوت التي تساعد فى علاج فراغات الذقن بالثوم مع وضعه مع هذه الزيوت

- زيت الجوجوبا

له خصائص تساعد على نمو اللحية، بالإضافة أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات التي تساعد على تهدئة البشرة، ويساعد على تقوية عمود الشعرة ويؤدي إلى نمو لحية صحي، كذيمكنك إضافة الثوم.

- زيت الأرز

يساعد على تحسين صحة اللحية وتنشيط نمو الشعر، وله خصائص مطهرة تساعد على تحفيز بصيلات الشعر وتعزيز نمو الشعر ويمنع تساقط الشعر وزيادة نمو اللحية، يمكنك إضافة الثوم.

- زيت الأفوكادو

زيت الأفوكادو غني بالأحماض الأمينية والبروتينات التي تغذي شعر اللحية ويحتوي على حمض اللينوليك الذي يحفز بصيلات الشعر لتعزيز نمو الشعر، يمكنك إضافة الثوم.

سد فراغات الذقن

كشف موقع "بولد سكاي الهندي"، عن طريقة لتكثيف شعر الذقن بوصفة طبيعية وفعالة، وذلك باستخدام زيت الخروع.

ويعد زيت الخروع من الزيوت التي تستخدم في علاج سقوط الشعر، كما أن احتوائه على فيتامينات يساعد على تكثيف الشعر في منطقة اللحية، ويحتوي على أوميغا 6 الذي يعمل على حماية اللحية من تساقط الشعر.

كما يعمل زيت الخروع على الحد من تساقط الشعر الذي يظهر كفراغات، كما يستخدم في تنعيم شعر اللحية بطريقة آمنة.

طريقة الاستخدام :

- قبل النوم احضر زيت الخروع وضعه على اليد وقم بالفرك حتى يدفئ.

- قم بفرد الزيت على منطقة اللحية بالكامل.

- اترك الزيت حتى الصباح.

- اغسل الذقن بالماء الفاتر فقط.

- ستحصل على النتيجة بعد أسبوع من الاستخدام.

دواء لنمو شعر الذقن

لا يمكنك دائمًا منع شعرك من التساقط مع تقدمك في العمر، ولكن هناك علاجات قد تبطئ العملية، قبل شراء المكملات والمقويات الخاصة بالشعر، تعرفي على المكملات الغذائية التي أظهرت بعض الأمل في منع تساقط الشعر أو علاجه، وما هو أفضل علاج لتساقط الشعر.



أفضل علاج لتساقط شعر الذقن

كشف موقع هيلث عن أفضل علاج لتساقط شعر الذقن مجرب وأحدث ما توصل اليه العلماء فى علاج تساقط الشعر.

1. الأدوية الموصوفة وغير المقررة بوصفة طبية

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على عقارين لعلاج الصلع النمطي عند الذكور:

المينوكسيديل (روجين): يتوفر روجين بدون وصفة طبية على شكل سائل أو رغوة. ضعيه على فروة الرأس مرتين في اليوم لنمو الشعر ومنع تساقط الشعر.

فيناسترايد (بروبيكيا ، بروسكار):هذه حبة تتناولها يوميًا. إنه متاح فقط بوصفة طبية من طبيبك.

بالنسبة لكلا هذين العقارين ، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى عام لرؤية النتائج ، وستحتاج إلى الاستمرار في تناولهما للحفاظ على الفوائد.

2. زراعة الشعر

أشهر عمليتين لزراعة الشعر هما زراعة وحدة البصيلات واستخراج وحدة البصيلات:

زرع وحدة بصيلات الشعر (FUT)

FUT هي الطريقة الأكثر "كلاسيكية". يتضمن ذلك إزالة بعض الجلد من مؤخرة فروة رأسك حيث توجد وفرة من الشعر ، وإزالة البصيلات من هذا الشريط من الجلد ، ثم إعادة إدخال بصيلات الشعر في جزء فروة الرأس حيث تعاني من تساقط الشعر.

تقنية الاقتطاف FUE

في FUE ، يتم إزالة بصيلات الشعر مباشرة من فروة الرأس وزرعها في الأجزاء الصلعاء من الذقن.

ضع في اعتبارك أن زراعة الشعر تعتبر عملية جراحية ، لذلك قد تكون باهظة الثمن وقد تكون مؤلمة.

هناك أيضًا بعض المخاطر ، بما في ذلك العدوى والتندب. قد تحتاج أيضًا إلى إجراء علاجات متعددة لزراعة الشعر للحصول على النتيجة المرجوة.

3. العلاج بالليزر

يُعتقد أن العلاج بالليزر يقلل الالتهاب في البصيلات ويمنعها من النمو مرة أخرى.

أفضل علاج لتساقط شعر الذقن عند الرجال

هناك دراسات محدودة لدعم فعاليتها في علاج تساقط شعر الذقن ، ولكن أ مراجعة 2016مصدر موثوققرر أن العلاج بالليزر منخفض المستوى (LLLT) آمن وفعال عند استخدامه لعلاج تساقط الشعر عند الذكور.

لحيتي فيها فراغات

حمام البخار ليس مقتصرا على النساء فقط بل تحتاجه أيضا بشرة الرجال، وهو خطوة هامة ضمن خطوات تبييض البشرة للرجال، ويمكن تطبيق حمام البخار في المنزل بطريقة سهلة إذا لم يتوفر جهاز البخار، وذلك عن طريق غلي كمية من الماء ووضعها في وعاء وتوجيه البشرة باتجاهه لمدة 10 دقائق، فحمام البخار يفتح المسام وينشط الدورة الدموية بالوجه ويزيل طبقة الجلد الميت والأوساخ والأتربة.

الأفوكادو والخيار

وهي عبارة عن حبة خيار مهروسة مع نصف ثمرة أفوكادو وتوزيع الخليط على وجهك واتركه لمدة نصف ساعة ثم اغسله.

جل الصبار

وهي عبارة عن ملعقة من جل الصبار مع ملعقة كركم وملعقة عسل أبيض، ويتم خلطه جيدا حتى يصبح خليط متجانس، ويوضع على الوجه لمدة نصف ساعة.



علاج فراغات اللحية بالاعشاب

يحتوي زيت اللافندر على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، الأمر الذي يُهيء البشرة لنمو الجلد من جديد، ما عليك سوى تدليك المنطقة المصابة بالثعلبة في الذقن بزيت اللافندر لدقائق، ومن ثم تركه على المنطقة لعشر دقائق، ومن ثم شطفه بالماء البارد. كرر هذه العملية كل يوم ليعود الشعر وينمو من جديد.

يحتوي زيت الخروع على الكثير من الخصائص التي تجعل منه منتجًا طبيعيًا وفعالًا في إنبات وتطويل الشعر وعلاج الثعلبة. طبق زيت الخروع على المنطقة المصابة بالثعلبة في الذقن مرتين يوميًا، حيث سيعمل ذلك على تطهير المنطقة من البكتيريا والفطريات، وإعادة نمو الشعر من جديد.

افرك المنطقة المصابة بالثعلبة بفص من الثوم، وستشعر ببعض الحرارة والوخز في المنطقة وهذا أمر طبيعي، ثم اتركه لنصف ساعة واشطفه بالماء الدافئ بعدها، وكرر هذه الوصفة يوميًا لأفضل النتائج.

يعمل الشاي الأخضر على زيادة تدفق الدم في بصيلات الشعر، وتحفيز الدورة الدموية في الجلد، الأمر الذي يُعزز تغذية بصيلات الشعر، وبالتالي منعها من التساقط، كما أنه يحتوي على فيتامين C, E اللذان يعملان على تحفيز نمو الشعر بشكل فعّال. للاستفادة من خصائص الشاي الأخضر لعلاج الثعلبة في الذقن، ما عليك إلا أن تغلي الكركدي في الماء، ومن ثم أضف إليه الشاي الأخضر وقلبه جيدًا، وبعدها وباستعمال قطنة طبق المغلي على المناطق المصابة بالثعلبة في الذقن، وكرر العملية مرتين يوميًا لأفضل النتائج.

يعمل زيت الصبار على تحفيز نشاط الدورة الدموية في الجلد، وبصيلات الشعر، الأمر الذي يُحفز نمو الشعر في الذقن من جديد بقوة. ما عليكِ سوى أن تدهن المناطق المصابة بالثعلبة في الذقن بزيت الصبار ثلاث مرات كل يوم، لنتائج مرضية خلال أشهر.

يعمل زيت اللوز على منع تساقط الشعر وتحفيز البصيلات على النمو من جديد، الأمر الذي يكثف الشعر أيضًا. وأفضل طريقة للاستفادة من خصائص زيت اللوز لعلاج الثعلبة في الذقن هو تطبيق زيت اللوز على المناطق المصابة بعد غسلها بالماء الدافئ أو الاستحمام، وذلك لتعزيز الاستفادة من زيت اللوز والحصول على نتائج مرضية في أقصر وقت ممكن.

تمتلك الحلبة خصائص سحرية تمكنها من علاج الثعلبة وإنبات الشعر بشكل عام. وللاستفادة من هذه الخصائص، انقع كمية من الحلبة في كوب من الماء لليلة كاملة، ومن ثم اطحن البذور مع الماء في الخلاط الكهربائي حتى تحصل على عجينة متماسكة. طبق العجينة على مناطق الثعلبة في الذقن، واتركها لنصف ساعة، ومن ثم اغسل المنطقة بالماء البارد، وكرر هذه الوصفة يوميًا.

مصدر المعلومات موقع هيلثي

medical news today.