أفضل علاج لفراغات الذقن الذي يعاني منها الكثير، مما تجعل بعض الرجال يلجأ لحلق الدقن بأكملها، لشعوره بالخجل من فراغات الذقن، لذلك نقدم أفضل علاج لفراغات الذقن تساعد على إنبات شعر الذقن سريعا.
وتتضمن بعض العلاجات المنزلية لتساقط الشعر فرك أي مما يلي بلطف في منطقة اللحية:
بخاخ فراغات الذقن
ضعى جميع الفيتامينات من ه وب فى بخاخ ويمكنك رش فراغات الذقن به يوميا، كما أن هناك بخاخ مخصص الذقن من قبل شركات الأدوية يعالج فراغات الذقن سريعا يمكنك شراءه عبر الصيدليات.
علاج فراغات الذقن بالثوم
كشف موقع boldsky عن بعض الزيوت التي تساعد فى علاج فراغات الذقن بالثوم مع وضعه مع هذه الزيوت
سد فراغات الذقن
كشف موقع "بولد سكاي الهندي"، عن طريقة لتكثيف شعر الذقن بوصفة طبيعية وفعالة، وذلك باستخدام زيت الخروع.
ويعد زيت الخروع من الزيوت التي تستخدم في علاج سقوط الشعر، كما أن احتوائه على فيتامينات يساعد على تكثيف الشعر في منطقة اللحية، ويحتوي على أوميغا 6 الذي يعمل على حماية اللحية من تساقط الشعر.
كما يعمل زيت الخروع على الحد من تساقط الشعر الذي يظهر كفراغات، كما يستخدم في تنعيم شعر اللحية بطريقة آمنة.
طريقة الاستخدام :
دواء لنمو شعر الذقن
لا يمكنك دائمًا منع شعرك من التساقط مع تقدمك في العمر، ولكن هناك علاجات قد تبطئ العملية، قبل شراء المكملات والمقويات الخاصة بالشعر، تعرفي على المكملات الغذائية التي أظهرت بعض الأمل في منع تساقط الشعر أو علاجه، وما هو أفضل علاج لتساقط الشعر.
المينوكسيديل (روجين): يتوفر روجين بدون وصفة طبية على شكل سائل أو رغوة. ضعيه على فروة الرأس مرتين في اليوم لنمو الشعر ومنع تساقط الشعر.
فيناسترايد (بروبيكيا ، بروسكار):هذه حبة تتناولها يوميًا. إنه متاح فقط بوصفة طبية من طبيبك.
بالنسبة لكلا هذين العقارين ، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى عام لرؤية النتائج ، وستحتاج إلى الاستمرار في تناولهما للحفاظ على الفوائد.
هناك أيضًا بعض المخاطر ، بما في ذلك العدوى والتندب. قد تحتاج أيضًا إلى إجراء علاجات متعددة لزراعة الشعر للحصول على النتيجة المرجوة.
أفضل علاج لتساقط شعر الذقن عند الرجال
هناك دراسات محدودة لدعم فعاليتها في علاج تساقط شعر الذقن ، ولكن أ مراجعة 2016مصدر موثوققرر أن العلاج بالليزر منخفض المستوى (LLLT) آمن وفعال عند استخدامه لعلاج تساقط الشعر عند الذكور.
لحيتي فيها فراغات
حمام البخار ليس مقتصرا على النساء فقط بل تحتاجه أيضا بشرة الرجال، وهو خطوة هامة ضمن خطوات تبييض البشرة للرجال، ويمكن تطبيق حمام البخار في المنزل بطريقة سهلة إذا لم يتوفر جهاز البخار، وذلك عن طريق غلي كمية من الماء ووضعها في وعاء وتوجيه البشرة باتجاهه لمدة 10 دقائق، فحمام البخار يفتح المسام وينشط الدورة الدموية بالوجه ويزيل طبقة الجلد الميت والأوساخ والأتربة.
الأفوكادو والخيار
وهي عبارة عن حبة خيار مهروسة مع نصف ثمرة أفوكادو وتوزيع الخليط على وجهك واتركه لمدة نصف ساعة ثم اغسله.
جل الصبار
وهي عبارة عن ملعقة من جل الصبار مع ملعقة كركم وملعقة عسل أبيض، ويتم خلطه جيدا حتى يصبح خليط متجانس، ويوضع على الوجه لمدة نصف ساعة.
علاج فراغات اللحية بالاعشاب
يحتوي زيت اللافندر على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، الأمر الذي يُهيء البشرة لنمو الجلد من جديد، ما عليك سوى تدليك المنطقة المصابة بالثعلبة في الذقن بزيت اللافندر لدقائق، ومن ثم تركه على المنطقة لعشر دقائق، ومن ثم شطفه بالماء البارد. كرر هذه العملية كل يوم ليعود الشعر وينمو من جديد.
يحتوي زيت الخروع على الكثير من الخصائص التي تجعل منه منتجًا طبيعيًا وفعالًا في إنبات وتطويل الشعر وعلاج الثعلبة. طبق زيت الخروع على المنطقة المصابة بالثعلبة في الذقن مرتين يوميًا، حيث سيعمل ذلك على تطهير المنطقة من البكتيريا والفطريات، وإعادة نمو الشعر من جديد.
افرك المنطقة المصابة بالثعلبة بفص من الثوم، وستشعر ببعض الحرارة والوخز في المنطقة وهذا أمر طبيعي، ثم اتركه لنصف ساعة واشطفه بالماء الدافئ بعدها، وكرر هذه الوصفة يوميًا لأفضل النتائج.
يعمل الشاي الأخضر على زيادة تدفق الدم في بصيلات الشعر، وتحفيز الدورة الدموية في الجلد، الأمر الذي يُعزز تغذية بصيلات الشعر، وبالتالي منعها من التساقط، كما أنه يحتوي على فيتامين C, E اللذان يعملان على تحفيز نمو الشعر بشكل فعّال. للاستفادة من خصائص الشاي الأخضر لعلاج الثعلبة في الذقن، ما عليك إلا أن تغلي الكركدي في الماء، ومن ثم أضف إليه الشاي الأخضر وقلبه جيدًا، وبعدها وباستعمال قطنة طبق المغلي على المناطق المصابة بالثعلبة في الذقن، وكرر العملية مرتين يوميًا لأفضل النتائج.
يعمل زيت الصبار على تحفيز نشاط الدورة الدموية في الجلد، وبصيلات الشعر، الأمر الذي يُحفز نمو الشعر في الذقن من جديد بقوة. ما عليكِ سوى أن تدهن المناطق المصابة بالثعلبة في الذقن بزيت الصبار ثلاث مرات كل يوم، لنتائج مرضية خلال أشهر.
يعمل زيت اللوز على منع تساقط الشعر وتحفيز البصيلات على النمو من جديد، الأمر الذي يكثف الشعر أيضًا. وأفضل طريقة للاستفادة من خصائص زيت اللوز لعلاج الثعلبة في الذقن هو تطبيق زيت اللوز على المناطق المصابة بعد غسلها بالماء الدافئ أو الاستحمام، وذلك لتعزيز الاستفادة من زيت اللوز والحصول على نتائج مرضية في أقصر وقت ممكن.
تمتلك الحلبة خصائص سحرية تمكنها من علاج الثعلبة وإنبات الشعر بشكل عام. وللاستفادة من هذه الخصائص، انقع كمية من الحلبة في كوب من الماء لليلة كاملة، ومن ثم اطحن البذور مع الماء في الخلاط الكهربائي حتى تحصل على عجينة متماسكة. طبق العجينة على مناطق الثعلبة في الذقن، واتركها لنصف ساعة، ومن ثم اغسل المنطقة بالماء البارد، وكرر هذه الوصفة يوميًا.
مصدر المعلومات موقع هيلثي
medical news today.