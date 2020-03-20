هل يعيش فيروس كورونا على الذقن.. مفاجأة تخص الرجال

يتساءل أغلب الرجال حول ما إن كان يعيش فيروس كورونا على الذقن، وهل يحلقون لحاهم ام يتركوها ؟، إلا أنه أكد مسئولو الصحة في الولايات المتحدة، أنه يمكن لـ اللحية أن تعيق ارتداء

بشكل صحيح على الوجه، بالإضافة إلى أن اللحية تتعلق عليها

الميكروبات والفيروسات،