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مرأة

هل يعيش فيروس كورونا على الذقن.. مفاجأة تخص الرجال

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:56 م
هل يعيش فيروس كورونا
هل يعيش فيروس كورونا على الذقن
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آية التيجي
يتساءل أغلب الرجال حول ما إن كان يعيش فيروس كورونا على الذقن، وهل يحلقون لحاهم ام يتركوها ؟، إلا أنه أكد مسئولو الصحة في الولايات المتحدة، أنه يمكن لـ اللحية أن تعيق ارتداء كمامات الوجه بشكل صحيح على الوجه، بالإضافة إلى أن اللحية تتعلق عليها الميكروبات والفيروسات، وهو ما يجعل الرجال ذات اللحى أكثر عرضة لفيروس كورونا المستجد.

وأفاد الباحثون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، بأنه يمكن لـ اللحية لدى الرجال أن تزيد نسبة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بالرغم من ارتدائها الكمامات، ولكن السبب يرجع إلى أن اللحية تمنع الأقنعة من الإغلاق على الوجه بشكل محكم.

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وتابع الباحثون، أن من أهم طرق الوقاية بالنسبة للرجال هي حلاقة اللحية تماما، لكي للسماح للكمامات بأن تقوم بدورها في منع الفيروسات من التسلل إلى الفم أو الأنف، إضافةً إلى أنها سوف تسمح لهم بالتنفس بشكل صحيح، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح الباحثون، أن شعر الوجه بالنسبة للرجل أو اللحية يمكن أن يسبب في انتقال الأمراض بوجه عام، وذلك لتعلق الميكروبات والجراثيم عليها، وقربها من موضع الفم والأنف، لذا فهو لا يعمل كمرشح عن الفيروسات، وهو الأمر الذي يعتقده البعض.

وأثبتت الأبحاث، أنه يمكن تسرب ما يتراوح بين 20 و 1000 نوع من الفيروسات إلى الرجل الذي يرتدي كمامة ويربي لحيته بشكل كثيف، وذلك بالمقارنة مع الرجال الذين يرتدون الكمامات ولكن قاموا بحلاقة لحيته تماما.

وأصيب أكثر من 80،000 شخص في جميع أنحاء العالم بالفيروس التاجي فيروس كورونا المستجد وتوفي أكثر من 2700 شخص، وحتى الآن ، تم تأكيد 60 حالة في الولايات المتحدة.
هل يعيش فيروس كورونا على الذقن.. مفاجأة تخص الرجال
هل يعيش فيروس كورونا على الذقن.. مفاجأة تخص الرجال
هل يعيش فيروس كورونا على الذقن.. مفاجأة تخص الرجال
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