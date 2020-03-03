هذه المهن أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. رقم 5 الأخطر

انتشرت العديد من التخوفات بعدما انتشر فيروس كورونا المستجد في العديد من الدول حول العالم، وذلك بعدما ظهر في مدينة ووهان الصينية، وهو ما أثار جدلا كبيرا بين الأشخاص والبحث عن طرق لتجنب هذا الفيروس، الذي يمكن أن يستهدف الأشخاص ذات المناعة الضعيفة ويهدد حياتهم.



وانتشرت العديد من التحذيرات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، حول طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، إلا أن هناك بعض المهن التي تظل أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس، وذلك لطبيعة عملها، وإحتمالية احتكاكهم بشكل مباشر مع الأشخاص المصابين، ومن أبرز هذه المهن.



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1- السائقين:

ويتعامل سائقي الأجرة بشكل يومي مع الراكبين، وبالاخص الذين ينقلون المسافرين من وإلى المطار، حيث انهم اكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، حيث أنهم يواجهون خطرًا كبيرًا للإصابة ونقل العدوى، لأنهم يتواصلون مباشرة مع الأشخاص، جاء ذلك وفقا لصحيفة واشنطن بوست.



2-الدليفري :

ويمكن للعاملين على توصيل الطلبات او الديلفري أن يتعرضوا لفيروس كورونا المستجد، حيث إنهم يتعاملون بشكل مباشر مع الأشخاص، لذا يمكن ان تتم العدوى وينتقل المرض لهم.



3- مضيفين الطيران والعاملين في المطار:

ويمكن أن يتعرض مضيفين الطيران والعاملين بالمطار إلى الإصابة بفيروس كورونا، حيث إنهم يتعاملون مع الأشخاص من جميع أنحاء العالم، والذي من يكون أحدهم محمل بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي يتم الإنتقال لهم.