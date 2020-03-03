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مرأة

هذه المهن أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. رقم 5 الأخطر

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:59 م
مهن معرضة لفيروس
مهن معرضة لفيروس كورونا
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آية التيجي

انتشرت العديد من التخوفات بعدما انتشر فيروس كورونا المستجد في العديد من الدول حول العالم، وذلك بعدما ظهر في مدينة ووهان الصينية، وهو ما أثار جدلا كبيرا بين الأشخاص والبحث عن طرق لتجنب هذا الفيروس، الذي يمكن أن يستهدف الأشخاص ذات المناعة الضعيفة ويهدد حياتهم.

وانتشرت العديد من التحذيرات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، حول طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، إلا أن هناك بعض المهن التي تظل أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس، وذلك لطبيعة عملها، وإحتمالية احتكاكهم بشكل مباشر مع الأشخاص المصابين، ومن أبرز هذه المهن.

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1- السائقين:
ويتعامل سائقي الأجرة بشكل يومي مع الراكبين، وبالاخص الذين ينقلون المسافرين من وإلى المطار، حيث انهم اكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، حيث أنهم يواجهون خطرًا كبيرًا للإصابة ونقل العدوى، لأنهم يتواصلون مباشرة مع الأشخاص، جاء ذلك وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

2-الدليفري :
ويمكن للعاملين على توصيل الطلبات او الديلفري أن يتعرضوا لفيروس كورونا المستجد، حيث إنهم يتعاملون بشكل مباشر مع الأشخاص، لذا يمكن ان تتم العدوى وينتقل المرض لهم.

3- مضيفين الطيران والعاملين في المطار:
ويمكن أن يتعرض مضيفين الطيران والعاملين بالمطار إلى الإصابة بفيروس كورونا، حيث إنهم يتعاملون مع الأشخاص من جميع أنحاء العالم، والذي من يكون أحدهم محمل بفيروس كورونا المستجد، وبالتالي يتم الإنتقال لهم.


4- العاملين بالفنادق:
وتستقبل الفنادق يوميا العديد من السائحين من جميع أنحاء العالم، ومن الممكن أن يكون أحدهم محمل بفيروس كورونا المستجد، حيث يمكن أن ينقلوا المرض إلى عمال الفندق بسهولة، وذلك لأنهم يتعاملون معهم بشكل مباشر.

5- الأطباء والممرضين :
ويعد هذه المهنة هي الأخطر حيث إنهم يتعاملون بشكل مباشر مع المرضى المصابين بفيروس كورونا، لذا فهي المهنة الأخطر في التعرض لهذا الفيروس، وعند النظر لدولة الصين نجد أن هناك مجموعة من الأطباء تعرضوا للمرض والوفاة بسبب تعاملهم المباشر مع مرضى فيروس كورونا المستجد.

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