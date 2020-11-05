للرجال.. 5 نصائح لعلاج حكة اللحية

حكة اللحية أمر شائع ويحدث عادةً عندما تُنمو لحيتك للمرة الأولى، ومع ذلك في بعض الحالات قد يكون لديك حكة لحية بسبب حالة جلدية كامنة تتطلب علاجًا طبيًا.





يمكن أن تتراوح الحكة من خفيفة إلى شديدة ويمكن أن تكون مزعجة وغير مريحة لأن حك الجلد باستمرار سيجعل بشرتك تشعر بالتهيج.





ويعد الجلد الجاف هو سبب آخر لحكة اللحية، تغيرات الطقس ، واستخدام الصابون ومنتجات العناية بالبشرة الأخرى التي تؤثر على زيوت البشرة الطبيعية ، واستخدام بعض الأدوية أو الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما يمكن أن يسبب جفاف الجلد.





ووفقا لموقع "boldsky" الهندي إليك طرق العلاج الصحيحة للتخلص من حكة اللحية:





من المهم أن تغسل وجهك ولحيتك بشكل متكرر لمنع تراكم الأوساخ والزيوت والبكتيريا.





فيما يلي بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على نظافة وجهك ولحيتك لمنع حكة اللحية:





- استحم كل يوم وتجنب الاستحمام في الماء الساخن والاستحمام لفترة طويلة.

- اغسل وجهك ولحيتك بالماء الدافئ والمنظف يوميًا.

- استخدم غسول وجه اللحية المخصص للعناية باللحية فقط.

- استخدم زيت الجوجوبا أو زيت الأرغان للحفاظ على لحيتك رطبة.

- عند الحلاقة أو تشذيب اللحية، لا تستخدم غسول الوجه أو الرغوة أو المستحضرات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية، بدلًا من ذلك استخدم غسولًا أو غسولًا طبيعيًا لما بعد الحلاقة مثل الصبار أو زيت شجرة الشاي.