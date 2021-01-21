طريقة عمل المسقعة بالبشاميل ،هل تودين تجربتها أعلمي سيدتي أنه يمكنك ،هل تودين تجربتها أعلمي سيدتي أنه يمكنك طريقة عمل مسقعة بالبشاميل بابسط المكونات واقل التكاليف. طريقة عمل مسقعة بالبشاميل كنوع من الاكلات المختلفة والجديدة، حيث قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوكبابسط المكونات واقل التكاليف.





طريقة عمل المسقعة بالبشاميل





وقت التحضير : 60 دقيقة

وقت الطبخ: 30 دقيقة

تكفي ل : 7 اشخاص





طريقة عمل مسقعة بالبشاميل احد الوصفات الخفيفة والصحية ايضا، بالإضافة الى انه ستنال اعجاب اطفالك وعائلتك بأكملها، ويمكن تقديمها بجانب السلطة الخضراء لتحصلي على وجبة متكاملة وصحية. وبخلاف طريقة عمل المسقعة العادية فإناحد الوصفات الخفيفة والصحية ايضا، بالإضافة الى انه ستنال اعجاب اطفالك وعائلتك بأكملها، ويمكن تقديمها بجانب السلطة الخضراء لتحصلي على وجبة متكاملة وصحية.





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طريقة عمل المسقعة بالبشاميل





كل ما تحتاجين لك هذه المكونات .





مقادير طريقة عمل مسقعة بالبشاميل





نصف كيلو لحمة مفرومة

2 كيلو باذنجان

4حبات فلفل رومي مقلي

3 حبات فلفل حار مقلي

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

كوب جبنة موتزاريلا

2 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة صلصة

ملح

فلفل أسود





(البشاميل)





4 ملعقة كبيرة دقيق

2ملعقة كبيرة نشا

4 ملعقة كبيرة زبدة

نصف لتر حليب

4 ملعقة كبيرة زيت

كوب مرقة

كمون

ملح





طريقة عمل مسقعة بالبشاميل





1- نحضر طاسة على النار بها زيت وننزل بالثوم ثم نطشه بالخل.





2- ثم ننزل باللحمة المفرومة المعصجة في الطاسة ونضع الصلصة ونقلبهم جيدًا





3- نتركها تأخذ تشميعة على النار ثم نضبط الملح والفلفل الأسود





4- نحضر الخلاط ونضع به الحليب ونضع عليه الدقيق ونضع الملح والفلفل الأسود (يمكن وضع مكعبين مرقة حسب الرغبة).





5- نضرب الخليط جيدًا ثم نحضر حلة على النار ونضع بها زيت مع الزبدة، ونقدحهم ثم ننزل بخليط البشاميل عليهم.





6- نقلب باستمرار بالمضرب السلك بدون توقف حتى لا يحدث تكتلات، ونضيف رشة الكمون، ونستمر في التقليب حتى يثقل القوام، ونحصل على القوام المتوسط المطلوب.





7- ثم نرفعه من على النار، ونحضر طاجن بايركس أو صينية ونضع جزء قليل من البشاميل فى الأرضية.





8- ثم نحضر الباذنجان الرومي، ونفرغه جيدًا من المنتصف ونضعه في أرضية الطاجن.





9- نضع عليه في المنتصف طبقة بشاميل، ثم نضع اللحمة المفرومة، ونضع على اللحمة قرن فلفل حار مقلي.





10- ثم نضع جبنة موتزاريلا على الفلفل، ونضع جزء من الجبنة الموتزاريلا على خليط البشاميل، ونقلبهم جيدًا حتى تختلط الجبنة بالبشاميل جيدًا.





11- ثم نضع طبقة بشاميل على الباذنجان، ونضع جبنة موتزاريلا على الوجه.





12- نضع قرون فلفل أحضر وأحمر وندخله فرن مشتعل مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق.





13- ثم نخرجه ونرفع الباذنجان من الطاجن، و نضعه في طبق التقديم بجانب قرون الفلفل الحار ويقدم.





طريقة عمل المسقعة بالبشاميل للشيف الشربيني

طريقة تحضير مسقعة بالبشاميل للشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة. نقدم لكللشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

المقادير: باذنجان بصل ثوم طماطم مفرومة زيت جزر لحم مفروم دقيق أعشاب لبن كريمة لباني بهارات زبدة ملح فلفل أسود

طريقة التحضير * يقطع الباذنجان حلقات ويتبل بالملح ويقلى في زيت غزير ساخن. * يفرم البصل والثوم والجزر ويوضع في زيت على النار مع زعتر مفروم. * تضاف اللحمة المفرومة حتى تتعصج مع ملح وفلفل وبهارات ثم تضاف الطماطم المفرومة وتترك لتتشرب. * يوضع دقيق مع زبدة بنفس المقدار على النار ويقلب جيدا حتى تذوب الزبدة * يضاف اللبن ونستمر في التقليب مع اضافة الكريمة اللباني ثم يرفع عن النار بعد ان يثقل * يوضع جزء من خليط اللحمة في طاجن ثم تضاف حلقات الباذنجان وباقس خليط اللحمة * يضاف صوص البشاميل على الوجه ويدخل فرن ساخن حتى يحمر وجهها ثم تقدم





طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بدون لحمة





تبقى المسقعة من اجمل المأكولات التي لها مذاقا مميزا، ولذيذا، وهي من أبرز المأكولات الشعبية التي نجدها داخل منازلنا، وعلى سفرة الفقير والغني.

قالت الشيف نونا إنه يمكن اعداد المسقعة بأكثر من طريقة، مختلفة ومبتكرة للغاية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، والتى قدمت خلالها طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل على طريقة الشيفات المحترفين، باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

مقادير المسقعة بالبشاميل:

2 كيلو باذنجان رومي مقلي نصف كيلو لحمة مفرومة فلفل حار أخضر وأحمر مقلي لتر حليب 4 ملعقة كبيرة دقيق 4 ملعقة كبيرة زيت 2 ملعقة كبيرة زبدة كوب جبنة موتزاريلا ملعقة كبيرة ثوم مفروم 2 ملعقة كبيرة خل 2 ملعقة كبيرة صلصة ملح فلفل أسود

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل:

- نحضر طاسة على النار بها زيت وننزل بالثوم ثم نطشه بالخل ثم ننزل باللحمة المفرومة المعصجة فى الطاسة ونضع الصلصه ونقلبهم جيدا ونتركها تأخذ تشميعه على النار ثم نظبط الملح والفلفل الأسود.

- نحضر الخلاط ونضع به الحليب ونضع عليه الدقيق ونضع الملح والفلفل الأسود ( يمكن وضع مكعبين مرقة حسب الرغبة )، ونضرب الخليط جيدا.

- ثم نحضر حله على النار ونضع بها زيت مع الزبدة، ثم ننزل بخليط البشاميل عليهم، ونقلب بإستمرار بالمضرب السلك بدون توقف حتى لا يحدث تكتلات ونضيف رشة الكمون ونستمر فى التقليب حتى يثقل القوام و نحصل على القوام المتوسط المطلوب، ثم نرفعه من على النار.

- نحضر طاجن بيركس أو صينية ونضع جزء قليل من البشاميل فى الأرضيه ثم نحضر الباذنجان الرومى، ونفرغه جيدا من المنتصف ونضعه فى أرضية الطاجن، ونضع عليه فى المنتصف طبقة بشاميل ثم نضع اللحمة المفرومة، ونضع على اللحمة قرن فلفل حار مقلي ثم نضع جبنة موتزاريلا على الفلفل.

- ونضع جزء من الجبنة الموتزاريلا على خليط البشاميل، ونقلبهم جيدا حتى تختلط الجبنة بالبشاميل جيدا ثم نضع طبقة بشاميل على الباذنجان ثم نضع جبنة موزاريلا على الوجه، ونضع قرون فلفل أخضر وأحمر، وندخلها فرن مشتعل مسبقا على درجة حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق ثم نخرجه.

- ونرفع الباذنجان من الطاجن نضعه فى طبق التقديم بجانب قرون الفلفل الحار ثم يقدم.



