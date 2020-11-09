تقضى على الجوع والبرد.. طريقة عمل المسقعة بالدجاج

تعد المسقعة من أكثر الأكلات القادرة على سد الشعور بالجوع والقضاء على الضعف والهزل وتمنح الجسم الدفء الكافى خلال الشتاء.





مسقعة بالدجاج بخطوات الشيف الشربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة. ونقدم لكم طريقة عمل





مقادير مسقعة بالدجاج

صدور دجاج

باذنجان بطاطس

ثوم ‏

فلفل حار

فلفل الوان

شبت

بقدونس

كزبرة خضراء

طماطم صلصة

طماطم

مكعب مرقة

جبنة موتزاريلا

جبنة شيدر

ملح فلفل أسود

زيت

طريقة عمل مسقعة بالدجاج





* قومي بفرم البصل الثوم وضعيهم في طاسة بها زيت على النار وقلبيهم جيدا مع مكعب مرقة وملح وفلفل





* قطعي صدور الدجاج مكعبات وضيفيها للطاسة وقلبي جيدا حتى يتغير لونها ثم افرمي الطماطم وضيفيها الى الطاسة.





* ضيفي ملعقة صلصة طماطم ثم افرمي شبت وكزبرة خضراء وبقدونس وضيفيهم الى الطاسة





* قطعي الباذنجان والبطاطس حلقات والفلفل الألوان شرائح عريضة وافتحي قرون الفلفل





* اقلي الباذنجان والبطاطس والفلفل الألوان والحار في زيت غزير ساخن و ضعي نصف كمية المقليات في طاجن فرن مع رشة ملح ثم ضعي جزء من خليط الدجاج



