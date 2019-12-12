تعتبر المسقعة هي إحدى الأكلات الشعبية المصرية التي يعشقها كثيرون لكن هناك طرقا متعددة لعمل صينية المسقعة ونقدم لكي اليوم طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة:
المقادير:
• كيلو باذنجان رومى
• نصف كيلو لحمة مفرومة
• بصلة كبيرة الحجم
• 3 فصوص ثوم
• 2 كوب كبير من عصير الطماطم
•
• طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة
• 2 ملعقة متوسطة من السمن
• زيت للقلى
• ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
• ملعقة صغيرة من بهارات اللحم
• ملعقة صغيرة من الملح
• 3 ثمرات من الفلفل الأخضر "الرومى"/ أو الحامى حسب رغبتك
ثانيًا طريقة تحضير المسقعة باللحمة المفرومة:
1-احضرى طاسة القلى، وقومى بتقشير الباذنجان وتقطيعه إلى حلقات، ثم ضعيه فى الطاسة حتى يأخذ اللون الذهبى.
2-صفى الباذنجنان من الزيت، وضعيه بطبق نظيف.
طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة:
3-قومى بقلى شرائح الفلفل الأخضر أو الحامى، وصفيها من الزيت وضعيها مع الباذنجان.
4-قومى برش قليل من الملح على الباذنجان والفلفل.
5-فى طاسة جانبية، قومى بوضع السمن والبصل وانتظرى حتى يأخذ اللون الذهبى، ثم ضيفى لهم اللحم والبهارات والفلفل الأسود، وانتظرى حتى ينضج ¾ نضج.
طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة:
6-لتحضير صوص الطماطم، احضرى طاسة صغيرة وضعى بها قليل من الزيت والثوم ثم ضيفى عصير الطماطم، وانتظرى حتى تقترب من "التسبيك".
7-والآن احضرى صينية متوسطة الحجم، وقومى بوضع قليل من عصير الطماطم، ثم قومى برص حلقات الباذنجان والفلفل، بعدها ضعى اللحمة المفرومة، وأخيرًا ضعى باقى عصير الطماطم.
8-اشعلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وضعى الصينينة فى الفرن، وانتظرى لمدة ربع ساعة، بعدها استمتعى بصينية المسقعة بعدما تأخذ اللون الأحمر.
9-إن كنتِ ترغبين فى إضافة نكهة إلى أطفالك، يمكنك إضافة أصابع البطاطس المحمرة إلى الصينية قبل وضع طبقة اللحمة المفرومه.
المقادير:
• كيلو باذنجان رومى
• نصف كيلو لحمة مفرومة
• بصلة كبيرة الحجم
• 3 فصوص ثوم
• 2 كوب كبير من عصير الطماطم
•
• طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة
• 2 ملعقة متوسطة من السمن
• زيت للقلى
• ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
• ملعقة صغيرة من بهارات اللحم
• ملعقة صغيرة من الملح
• 3 ثمرات من الفلفل الأخضر "الرومى"/ أو الحامى حسب رغبتك
ثانيًا طريقة تحضير المسقعة باللحمة المفرومة:
1-احضرى طاسة القلى، وقومى بتقشير الباذنجان وتقطيعه إلى حلقات، ثم ضعيه فى الطاسة حتى يأخذ اللون الذهبى.
2-صفى الباذنجنان من الزيت، وضعيه بطبق نظيف.
طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة:
3-قومى بقلى شرائح الفلفل الأخضر أو الحامى، وصفيها من الزيت وضعيها مع الباذنجان.
4-قومى برش قليل من الملح على الباذنجان والفلفل.
5-فى طاسة جانبية، قومى بوضع السمن والبصل وانتظرى حتى يأخذ اللون الذهبى، ثم ضيفى لهم اللحم والبهارات والفلفل الأسود، وانتظرى حتى ينضج ¾ نضج.
طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة:
6-لتحضير صوص الطماطم، احضرى طاسة صغيرة وضعى بها قليل من الزيت والثوم ثم ضيفى عصير الطماطم، وانتظرى حتى تقترب من "التسبيك".
7-والآن احضرى صينية متوسطة الحجم، وقومى بوضع قليل من عصير الطماطم، ثم قومى برص حلقات الباذنجان والفلفل، بعدها ضعى اللحمة المفرومة، وأخيرًا ضعى باقى عصير الطماطم.
8-اشعلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وضعى الصينينة فى الفرن، وانتظرى لمدة ربع ساعة، بعدها استمتعى بصينية المسقعة بعدما تأخذ اللون الأحمر.
9-إن كنتِ ترغبين فى إضافة نكهة إلى أطفالك، يمكنك إضافة أصابع البطاطس المحمرة إلى الصينية قبل وضع طبقة اللحمة المفرومه.