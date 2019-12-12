تعتبر المسقعة هي إحدى الأكلات الشعبية المصرية التي يعشقها كثيرون لكن هناك طرقا متعددة لعمل صينية المسقعة ونقدم لكي اليوم طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة:



المقادير:



• كيلو باذنجان رومى

• نصف كيلو لحمة مفرومة

• بصلة كبيرة الحجم

• 3 فصوص ثوم

• 2 كوب كبير من عصير الطماطم

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• طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة

• 2 ملعقة متوسطة من السمن

• زيت للقلى

• ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

• ملعقة صغيرة من بهارات اللحم

• ملعقة صغيرة من الملح

• 3 ثمرات من الفلفل الأخضر "الرومى"/ أو الحامى حسب رغبتك



ثانيًا طريقة تحضير المسقعة باللحمة المفرومة:



1-احضرى طاسة القلى، وقومى بتقشير الباذنجان وتقطيعه إلى حلقات، ثم ضعيه فى الطاسة حتى يأخذ اللون الذهبى.

2-صفى الباذنجنان من الزيت، وضعيه بطبق نظيف.



طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة:



3-قومى بقلى شرائح الفلفل الأخضر أو الحامى، وصفيها من الزيت وضعيها مع الباذنجان.

4-قومى برش قليل من الملح على الباذنجان والفلفل.

5-فى طاسة جانبية، قومى بوضع السمن والبصل وانتظرى حتى يأخذ اللون الذهبى، ثم ضيفى لهم اللحم والبهارات والفلفل الأسود، وانتظرى حتى ينضج ¾ نضج.



طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة:

6-لتحضير صوص الطماطم، احضرى طاسة صغيرة وضعى بها قليل من الزيت والثوم ثم ضيفى عصير الطماطم، وانتظرى حتى تقترب من "التسبيك".

7-والآن احضرى صينية متوسطة الحجم، وقومى بوضع قليل من عصير الطماطم، ثم قومى برص حلقات الباذنجان والفلفل، بعدها ضعى اللحمة المفرومة، وأخيرًا ضعى باقى عصير الطماطم.

8-اشعلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وضعى الصينينة فى الفرن، وانتظرى لمدة ربع ساعة، بعدها استمتعى بصينية المسقعة بعدما تأخذ اللون الأحمر.

9-إن كنتِ ترغبين فى إضافة نكهة إلى أطفالك، يمكنك إضافة أصابع البطاطس المحمرة إلى الصينية قبل وضع طبقة اللحمة المفرومه.