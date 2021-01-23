5 ثلاجات بطاقة 8 أطنان| تفاصيل مصنع الفيروز للاستزراع السمكى..شاهد

وقال المسئول عن المصنع، إنه ينقسم إلى 4 أقسام ويشمل 5 ثلاجات بقدرة تخزين 125 طنا و2 نفق تجميد بقدرة 15 طنا يوميا، مؤكدا أن المصنع مميكن بالكامل.





وأكد المسئول عن المصنع أن طاقته الانتاجية 8 أطنان يوميا وحصل على شهادتي جودة عالمية لحفظ سلامة وجودة الغذاء وحجم العمالة بالمصنع 150 عاملا.



