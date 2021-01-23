5 ثلاجات بطاقة 8 أطنان| تفاصيل مصنع الفيروز للاستزراع السمكى..شاهد

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لشرح مفصل من المسئول عن مصنع الفيروز للفرز والتعبئة بمشروع الاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد.
وقال المسئول عن المصنع، إنه ينقسم إلى 4 أقسام ويشمل 5 ثلاجات بقدرة تخزين 125 طنا و2 نفق تجميد بقدرة 15 طنا يوميا، مؤكدا أن المصنع مميكن بالكامل.
وأكد المسئول عن المصنع أن طاقته الانتاجية 8 أطنان يوميا وحصل على شهادتي جودة عالمية لحفظ سلامة وجودة الغذاء وحجم العمالة بالمصنع 150 عاملا.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تنفق مليارات من الجنيهات ومن غير المعقول أنه بعد تدشين هذه المشروعات توجد أحواض استزراع سمكى فى المنزلة.
وأضاف "السيسي" خلال كلمته بافتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في بورسعيد، أن البحيرات لإنتاج أسماك يمكن أن تنتج كميات أكثر من الاستزراع السمكى.
وأشار إلى ان المواطنين فى غرب القناة من الممكن أن يتوافدوا على شرق التفريعة ببورسعيد خاصة وأن الحكومة قامت بتدشين مشروعات سكنية فى مدينة السلام، معقبا: "لو عايزين استثمار أهو معمول طبقا للمواصفات وعايز فترة سماح نديك بس عيش هنا وإحنا مش هنسيب سيناء لكن تعالوا معانا".