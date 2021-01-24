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أخبار العالم

أول رد فعل من إدارة بايدن على التطبيع بين إسرائيل والدول العربية

الأحد 24/يناير/2021 - 04:04 م
بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو
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قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان لنظيره الإسرائيلي مئير بن شبات إن إدارة الرئيس جو بايدن ستعمل بشكل وثيق مع إسرائيل في قضايا الأمن الإقليمي والبناء على اتفاقيات التطبيع الإقليمية.

وقال "سوليفان"، في بيان، إن إدارة بايدن ستبني على نجاح اتفاقات السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب. 

وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا "فرص تعزيز الشراكة خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك من خلال البناء على نجاح ترتيبات التطبيع الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب". 

وفي وقت سابق، ذكرت "القناة 12" العبرية، أمس السبت، بأنه من المقرر أن يرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الموساد يوسي كوهين، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت القناة إلى أن الغرض من هذه الزيارة، هو عرض مطالب إسرائيل لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بشأن أي نسخة جديدة من الاتفاق النووي الإيراني.
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