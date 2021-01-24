ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى ينعى الدكتورة عبلة الكحلاوي.. فيديو

الأحد 24/يناير/2021 - 10:40 م
عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
Advertisements
حمزة شعيب
نعي الإعلامي أحمد موسي، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي لوفاتها بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال موسي خلال تقديمها برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" خالص العزاء لأسرة الراحلة لها الكثير من المؤلفات الإسلامية، رحمها الله رحمة واسعة".

جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.

التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، وحصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاتها ونتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عبلة الكحلاوي: لا ينبغي للرجل ترك زوجته أكثر من ستة أشهر.. فيديو

جامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ينعيان الدكتور طه حبيشي

في عيد ميلاد عبلة الكحلاوي.. استشهاد زوجها سر نجاحها في العمل الخيري

أحمد المالكي: إصابة عبلة الكحلاوي بفيروس كورونا

استقرار الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوي بعد نقلها للمستشفى

ابنة عبلة الكحلاوي تكشف الحالة الصحية لـ الداعية الإسلامية وتطلب الدعاء لها

ترشيحاتنا

تعليق ناري من المقاولون العرب على اتهام عماد النحاس بالتفويت لـ الأهلي

وجبة سمك مخلوطة بالسم في المنصورة.. تفاصيل

محمد صلاح يتوهج ويسجل هدفا ثانيا لليفربول ويتعادل مع مانشستر يونايتد

أبرزهم الأطفال والحوامل.. 5 فئات ممنوعون من تناول لقاح كورونا

بايدن يستعد لفرض حظر سفر على دولة أفريقية بسبب سلالة كورونا الجديدة

تطورات الحالة الصحية لـ نجوم الفن | ماجد المصري يصاب في تصوير "الملك" .. وحفيدة فريد الأطرش تعاني من مرض نادر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة

شاهد.. العاصفة كريستوف تتسبب في تحطم فيراري 812 الخارقة