أحمد موسى ينعى الدكتورة عبلة الكحلاوي.. فيديو

نعي الإعلامي أحمد موسي، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي لوفاتها بعد إصابتها بفيروس كورونا.





وقال موسي خلال تقديمها برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" خالص العزاء لأسرة الراحلة لها الكثير من المؤلفات الإسلامية، رحمها الله رحمة واسعة".





جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.



